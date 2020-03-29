Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей во время карантина

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент пообещал программы поддержки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к предпринимателям с просьбой не увольнять людей в условиях карантина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, отмечается, что для предотвращения массовой безработицы в Украине будут внедрены специальные государственные программы.

"Вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, которые пострадали вследствие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, первый заместитель главы Нацбанка пояснила, что "Кредитные каникулы", которые водятся банками на период карантина, означают отсрочку платежей по процентам и самому кредиту.

Недавно Кабинет министров запретил увольнения государственных служащих во время карантина. Министр юстиции Денис Малюська уточнил, что на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора.