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Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей во время карантина

Новости » Экономика     29.03.2020 - 07:13
Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей во время карантина
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент пообещал программы поддержки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к предпринимателям с просьбой не увольнять людей в условиях карантина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, отмечается, что для предотвращения массовой безработицы в Украине будут внедрены специальные государственные программы.

"Вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, которые пострадали вследствие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, первый заместитель главы Нацбанка пояснила, что "Кредитные каникулы", которые водятся банками на период карантина, означают отсрочку платежей по процентам и самому кредиту.

Недавно Кабинет министров запретил увольнения государственных служащих во время карантина. Министр юстиции Денис Малюська уточнил, что на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора.

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