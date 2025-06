Неочікуване повернення. 7 ігор, які з провалу перетворилися на шедеври

Fallout 3 відродила і переосмислила маловідому франшизу

Серія Fallout спочатку виглядала зовсім не так, як ми сприймаємо її сьогодні. Це була ізометрична рольова гра з 2,5D-графікою і розпливчастою ідентичністю. Гра користувалася повагою серед вузької аудиторії, але до статусу культурного феномена їй було далеко.

Третя частина в її початковій формі так і не вийшла з "виробничого пекла", а сама франшиза, по суті, вважалася мертвою.

Після банкрутства Interplay Productions, початкового видавця, права на Fallout перейшли до Bethesda, яка перебувала на хвилі успіху після The Elder Scrolls IV: Oblivion. Компанія кардинально змінила підхід, перетворивши Fallout на RPG від першої особи за зразком Oblivion.

Fallout 3 (2008), що вийшла через 10 років після останньої частини, вразила гравців візуальною складовою і відкритим світом. Гра працювала на тому ж рушії, що й Oblivion. Сьогодні франшиза перебуває на піку популярності, незважаючи на невдалий старт Fallout 76.

Fallout 3 (фото: XDA Developers)

Resident Evil 7 повернула жахи у франшизу, що втратила напрямок

Resident Evil 4 по праву вважається однією з найвпливовіших ігор в історії. Вона задала стандарт жанру "екшен від третьої особи" і вдало поєднувала стрілянину, головоломки та сюжет.

Але до 2012 року, з виходом Resident Evil 6, стало зрозуміло, що серія втратила своє обличчя: гра стала надто орієнтованою на бойовик, практично відмовившись від елементів хоррора і виживання. Розробка зайшла в глухий кут - але це було на краще.

Після чотирьох років мовчання Capcom у 2016 році представила похмурий хорор від першої особи - і в кінці трейлера з'явився логотип Resident Evil.

Так був анонсований Resident Evil 7 - перезапуск серії з новим героєм і фокусом на страх, замкнутий простір і виживання. Події гри розгортаються в покинутому будинку в болотах Луїзіани, і вона швидко була визнана найстрашнішою частиною в історії серії.

Capcom настільки вдало перезапустила франшизу, що вирішила залишити нового героя і вигляд від першої особи в наступній частині, забезпечивши два успішних проекти поспіль і вдихнувши нове життя в класичну серію.

Resident Evil 7 (фото: XDA Developers)

God of War 2018 дав Кратосу нову мету

Серія God of War дебютувала у 2005 році на PlayStation 2 і швидко стала однією з головних франшиз Sony. Але вже до 2013 року, з виходом приквела Ascension, стало зрозуміло, що серія буксує і не розвивається.

Потім була перерва, а фокус Sony змістився в бік Uncharted і The Last of Us. Але в 2016 році відбулося одне з найефектніших повернень: Кратос з'явився на екрані - старий, змінений, але все ще грізний.

Гра 2018 року радикально змінила все: від грецької міфології серія перейшла до скандинавської, а замість сліпої люті Кратоса гравці побачили складнішого і вразливішого батька, що мандрує разом із сином Атреєм.

З оновленою бойовою системою і зрілим сюжетом, God of War стала не тільки успішним перезапуском, а й однією з найкращих ігор свого покоління.

God of War 2018 (фото: XDA Developers)

Tomb Raider 2013 року перетворила Лару Крофт на героїню нового покоління

Лара Крофт вперше з'явилася на екранах у 1996 році і за десятиліття стала однією з найбільш знакових жіночих фігур в історії відеоігор. Серія Tomb Raider колись визначала жанр екшен-пригод, але до кінця 2000-х помітно втратила актуальність.

Кожна нова частина сприймалася дедалі слабкіше, а інші шутери та пригодницькі ігри від третьої особи почали перевершувати її за всіма фронтами.

Але все змінилося в 2013 році. Після п'ятирічної перерви розробники вирішили не триматися за минуле, а переосмислити Tomb Raider у дусі часу.

Лара отримала похмуру історію становлення і повну переробку характеру. Вона залишилася культовою героїнею, але стала приземленою, вразливою і по-справжньому людяною. Зникли гіпертрофовані геройські риси та застарілий дизайн - на зміну прийшла молода жінка, яка вчилася виживати за допомогою волі та внутрішньої сили.

Перезапуск став величезним успіхом і поклав початок чудовій трилогії, знову зробивши Лару сучасною легендою геймінгу.

Tomb Raider 2013 (фото: XDA Developers)

Wolfenstein: The New Order перетворив Бі-Джея Бласковіца на легенду нового часу

Бі-Джей Бласковіц колись був просто піксельною рукою з пістолетом, що блукала нацистськими коридорами. Оригінальна Wolfenstein 3D для MS-DOS - одна з найважливіших ігор в історії, але до 2009 року франшиза практично зникла з радарів: низькі оцінки нових релізів упустили репутацію серії.

Усе змінилося у 2014 році з виходом Wolfenstein: The New Order. Це було не просто перезавантаження - це було нове народження. MachineGames взяла за основу ідею простого шутера і перетворила її на похмуру, людяну і часом навіть поетичну альтернативну історію, де нацисти перемогли, але Бласковіц відмовився з цим миритися.

Гра майстерно балансувала між емоційною глибиною та нестримним екшеном, не втрачаючи духу класичних шутерів.

Wolfenstein: The New Order (фото: XDA Developers)

Devil May Cry 5 вивів основну серію з десятирічного забуття

Devil May Cry 4 вийшла ще 2008-го, і тільки через десять років Capcom анонсувала наступну номерну частину - Devil May Cry 5.

Гра стала майстер-класом із дизайну екшенів. Кожен удар, комбо і акробатичний прийом випромінював упевненість. Бойова система була глибокою, але зрозумілою, візуальний стиль - шикарний.

Особливо запам'ятався Данте: еталон "крутого дядька", який розмахує мотоциклом, що розділяється на два мечі, і при цьому примудряється знущатися з ворогів просто в бою.

Але під усім цим стилем ховалася гра, яка поважає свою історію і фанатів. Гучна, хаотична, абсурдна - і саме такою має бути DMC.

Capcom не просто повернула серію - вона нагадала, чому Devil May Cry, як і раніше, король екшен-жанру.

Devil May Cry 5 (фото: XDA Developers)

Doom 2016 з'явився через 12 років і підірвав усе

Не секрет, що Doom 3 - це був не той Doom, якого чекали. У 2004 році серія пішла в бік повільного науково-фантастичного хоррора, забувши про своє коріння - люту бійню демонів.

Результат - неоднозначна реакція і помітний спад інтересу. Doom 4 почали розробляти в стінах id Software, але після купівлі студії компанією Zenimax проект пішов у хибному напрямку: скриптові сцени, мінімум демонів у першій половині гри.

Цей варіант було повністю скасовано. Розробка почалася з нуля. Так з'явився Doom 2016 року - м'який перезапуск, що повертає до витоків. Через 12 років після Doom 3, серія повернулася - і знесла все на своєму шляху.

Гра стала одним із найкращих прикладів перезапуску в історії. А Doom Eternal тільки закріпив успіх - ставши одним із найвидатніших шутерів усіх часів.

Doom 2016 (фото: XDA Developers)