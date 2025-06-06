Неочікуване повернення. 7 ігор, які з провалу перетворилися на шедеври

Буває, що навіть найамбітніші ігри провалюються - критики їх розносять, фанати розчаровані, а продажі не виправдовують очікувань. У деяких випадках розробники беруть реванш: перезбирають механіку, змінюють сюжет, кардинально переосмислюють проект.
Про 7 яскравих прикладів того, як ігри повернулися з тріумфом і стали справжніми шедеврами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.
Серія Fallout спочатку виглядала зовсім не так, як ми сприймаємо її сьогодні. Це була ізометрична рольова гра з 2,5D-графікою і розпливчастою ідентичністю. Гра користувалася повагою серед вузької аудиторії, але до статусу культурного феномена їй було далеко.
Третя частина в її початковій формі так і не вийшла з "виробничого пекла", а сама франшиза, по суті, вважалася мертвою.
Після банкрутства Interplay Productions, початкового видавця, права на Fallout перейшли до Bethesda, яка перебувала на хвилі успіху після The Elder Scrolls IV: Oblivion. Компанія кардинально змінила підхід, перетворивши Fallout на RPG від першої особи за зразком Oblivion.
Fallout 3 (2008), що вийшла через 10 років після останньої частини, вразила гравців візуальною складовою і відкритим світом. Гра працювала на тому ж рушії, що й Oblivion. Сьогодні франшиза перебуває на піку популярності, незважаючи на невдалий старт Fallout 76.
Resident Evil 4 по праву вважається однією з найвпливовіших ігор в історії. Вона задала стандарт жанру "екшен від третьої особи" і вдало поєднувала стрілянину, головоломки та сюжет.
Але до 2012 року, з виходом Resident Evil 6, стало зрозуміло, що серія втратила своє обличчя: гра стала надто орієнтованою на бойовик, практично відмовившись від елементів хоррора і виживання. Розробка зайшла в глухий кут - але це було на краще.
Після чотирьох років мовчання Capcom у 2016 році представила похмурий хорор від першої особи - і в кінці трейлера з'явився логотип Resident Evil.
Так був анонсований Resident Evil 7 - перезапуск серії з новим героєм і фокусом на страх, замкнутий простір і виживання. Події гри розгортаються в покинутому будинку в болотах Луїзіани, і вона швидко була визнана найстрашнішою частиною в історії серії.
Capcom настільки вдало перезапустила франшизу, що вирішила залишити нового героя і вигляд від першої особи в наступній частині, забезпечивши два успішних проекти поспіль і вдихнувши нове життя в класичну серію.
Серія God of War дебютувала у 2005 році на PlayStation 2 і швидко стала однією з головних франшиз Sony. Але вже до 2013 року, з виходом приквела Ascension, стало зрозуміло, що серія буксує і не розвивається.
Потім була перерва, а фокус Sony змістився в бік Uncharted і The Last of Us. Але в 2016 році відбулося одне з найефектніших повернень: Кратос з'явився на екрані - старий, змінений, але все ще грізний.
Гра 2018 року радикально змінила все: від грецької міфології серія перейшла до скандинавської, а замість сліпої люті Кратоса гравці побачили складнішого і вразливішого батька, що мандрує разом із сином Атреєм.
З оновленою бойовою системою і зрілим сюжетом, God of War стала не тільки успішним перезапуском, а й однією з найкращих ігор свого покоління.
Лара Крофт вперше з'явилася на екранах у 1996 році і за десятиліття стала однією з найбільш знакових жіночих фігур в історії відеоігор. Серія Tomb Raider колись визначала жанр екшен-пригод, але до кінця 2000-х помітно втратила актуальність.
Кожна нова частина сприймалася дедалі слабкіше, а інші шутери та пригодницькі ігри від третьої особи почали перевершувати її за всіма фронтами.
Але все змінилося в 2013 році. Після п'ятирічної перерви розробники вирішили не триматися за минуле, а переосмислити Tomb Raider у дусі часу.
Лара отримала похмуру історію становлення і повну переробку характеру. Вона залишилася культовою героїнею, але стала приземленою, вразливою і по-справжньому людяною. Зникли гіпертрофовані геройські риси та застарілий дизайн - на зміну прийшла молода жінка, яка вчилася виживати за допомогою волі та внутрішньої сили.
Перезапуск став величезним успіхом і поклав початок чудовій трилогії, знову зробивши Лару сучасною легендою геймінгу.
Бі-Джей Бласковіц колись був просто піксельною рукою з пістолетом, що блукала нацистськими коридорами. Оригінальна Wolfenstein 3D для MS-DOS - одна з найважливіших ігор в історії, але до 2009 року франшиза практично зникла з радарів: низькі оцінки нових релізів упустили репутацію серії.
Усе змінилося у 2014 році з виходом Wolfenstein: The New Order. Це було не просто перезавантаження - це було нове народження. MachineGames взяла за основу ідею простого шутера і перетворила її на похмуру, людяну і часом навіть поетичну альтернативну історію, де нацисти перемогли, але Бласковіц відмовився з цим миритися.
Гра майстерно балансувала між емоційною глибиною та нестримним екшеном, не втрачаючи духу класичних шутерів.
Devil May Cry 4 вийшла ще 2008-го, і тільки через десять років Capcom анонсувала наступну номерну частину - Devil May Cry 5.
Гра стала майстер-класом із дизайну екшенів. Кожен удар, комбо і акробатичний прийом випромінював упевненість. Бойова система була глибокою, але зрозумілою, візуальний стиль - шикарний.
Особливо запам'ятався Данте: еталон "крутого дядька", який розмахує мотоциклом, що розділяється на два мечі, і при цьому примудряється знущатися з ворогів просто в бою.
Але під усім цим стилем ховалася гра, яка поважає свою історію і фанатів. Гучна, хаотична, абсурдна - і саме такою має бути DMC.
Capcom не просто повернула серію - вона нагадала, чому Devil May Cry, як і раніше, король екшен-жанру.
Не секрет, що Doom 3 - це був не той Doom, якого чекали. У 2004 році серія пішла в бік повільного науково-фантастичного хоррора, забувши про своє коріння - люту бійню демонів.
Результат - неоднозначна реакція і помітний спад інтересу. Doom 4 почали розробляти в стінах id Software, але після купівлі студії компанією Zenimax проект пішов у хибному напрямку: скриптові сцени, мінімум демонів у першій половині гри.
Цей варіант було повністю скасовано. Розробка почалася з нуля. Так з'явився Doom 2016 року - м'який перезапуск, що повертає до витоків. Через 12 років після Doom 3, серія повернулася - і знесла все на своєму шляху.
Гра стала одним із найкращих прикладів перезапуску в історії. А Doom Eternal тільки закріпив успіх - ставши одним із найвидатніших шутерів усіх часів.
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