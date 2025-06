Неожданное возвращение. 7 игр, которые из провала превратились в шедевры

Fallout 3 возродила и переосмыслила малоизвестную франшизу

Серия Fallout изначально выглядела совсем не так, как мы воспринимаем ее сегодня. Это была изометрическая ролевая игра с 2,5D-графикой и расплывчатой идентичностью. Игра пользовалась уважением среди узкой аудитории, но до статуса культурного феномена ей было далеко.

Третья часть в ее изначальной форме так и не вышла из "производственного ада", а сама франшиза, по сути, считалась мертвой.

После банкротства Interplay Productions, изначального издателя, права на Fallout перешли к Bethesda, находившейся на волне успеха после The Elder Scrolls IV: Oblivion. Компания кардинально изменила подход, превратив Fallout в RPG от первого лица по образцу Oblivion.

Вышедшая спустя 10 лет после последней части Fallout 3 (2008) впечатлила игроков визуальной составляющей и открытым миром. Игра работала на том же движке, что и Oblivion. Сегодня франшиза находится на пике популярности, несмотря на неудачный старт Fallout 76.

Fallout 3 (фото: XDA Developers)

Resident Evil 7 вернула ужасы в потерявшую направление франшизу

Resident Evil 4 по праву считается одной из самых влиятельных игр в истории. Она задала стандарт жанра "экшен от третьего лица" и удачно сочетала стрельбу, головоломки и сюжет.

Но к 2012 году, с выходом Resident Evil 6, стало ясно, что серия утратила свое лицо: игра стала слишком ориентированной на боевик, практически отказавшись от элементов хоррора и выживания. Разработка зашла в тупик - но это было к лучшему.

После четырех лет молчания Capcom в 2016 году представила мрачный хоррор от первого лица - и в конце трейлера появился логотип Resident Evil.

Так был анонсирован Resident Evil 7 - перезапуск серии с новым героем и фокусом на страх, замкнутое пространство и выживание. События игры разворачиваются в заброшенном доме в болотах Луизианы, и она быстро была признана самой страшной частью в истории серии.

Capcom настолько удачно перезапустила франшизу, что решила оставить нового героя и вид от первого лица в следующей части, обеспечив два успешных проекта подряд и вдохнув новую жизнь в классическую серию.

Resident Evil 7 (фото: XDA Developers)

God of War 2018 дал Кратосу новую цель

Серия God of War дебютировала в 2005 году на PlayStation 2 и быстро стала одной из главных франшиз Sony. Но уже к 2013 году, с выходом приквела Ascension, стало понятно, что серия буксует и не развивается.

Затем последовал перерыв, а фокус Sony сместился в сторону Uncharted и The Last of Us. Но в 2016 году состоялось одно из самых эффектных возвращений: Кратос появился на экране - старый, изменившийся, но все еще грозный.

Игра 2018 года радикально изменила все: от греческой мифологии серия перешла к скандинавской, а вместо слепой ярости Кратоса игроки увидели более сложного и уязвимого отца, путешествующего вместе с сыном Атреем.

С обновленной боевой системой и зрелым сюжетом, God of War стала не только успешным перезапуском, но и одной из лучших игр своего поколения.

God of War 2018 (фото: XDA Developers)

Tomb Raider 2013 года превратила Лару Крофт в героиню нового поколения

Лара Крофт впервые появилась на экранах в 1996 году и за десятилетия стала одной из самых знаковых женских фигур в истории видеоигр. Серия Tomb Raider когда-то определяла жанр экшен-приключений, но к концу 2000-х заметно утратила актуальность.

Каждая новая часть воспринималась все слабее, а другие шутеры и приключенческие игры от третьего лица начали превосходить ее по всем фронтам.

Но все изменилось в 2013 году. После пятилетнего перерыва разработчики решили не держаться за прошлое, а переосмыслить Tomb Raider в духе времени.

Лара получила мрачную историю становления и полную переработку характера. Она осталась культовой героиней, но стала приземленной, уязвимой и по-настоящему человечной. Исчезли гипертрофированные геройские черты и устаревший дизайн - на смену пришла молодая женщина, которая училась выживать с помощью воли и внутренней силы.

Перезапуск стал огромным успехом и положил начало отличной трилогии, вновь сделав Лару современной легендой гейминга.

Tomb Raider 2013 (фото: XDA Developers)

Wolfenstein: The New Order превратил Би-Джея Бласковица в легенду нового времени

Би-Джей Бласковиц когда-то был просто пиксельной рукой с пистолетом, блуждающей по нацистским коридорам. Оригинальная Wolfenstein 3D для MS-DOS - одна из важнейших игр в истории, но к 2009 году франшиза практически исчезла с радаров: низкие оценки новых релизов уронили репутацию серии.

Все изменилось в 2014 году с выходом Wolfenstein: The New Order. Это была не просто перезагрузка - это было новое рождение. MachineGames взяла за основу идею простого шутера и превратила ее в мрачную, человечную и временами даже поэтичную альтернативную историю, где нацисты победили, но Бласковиц отказался с этим мириться.

Игра искусно балансировала между эмоциональной глубиной и безудержным экшеном, не теряя духа классических шутеров.

Wolfenstein: The New Order (фото: XDA Developers)

Devil May Cry 5 вывел основную серию из десятилетнего забвения

Devil May Cry 4 вышла еще в 2008-м, и только спустя десять лет Capcom анонсировала следующую номерную часть - Devil May Cry 5.

Игра стал мастер-классом по дизайну экшенов. Каждый удар, комбо и акробатический прием излучал уверенность. Боевая система была глубокой, но понятной, визуальный стиль - шикарный.

Особенно запомнился Данте: эталон "крутого дяди", размахивающий мотоциклом, который разделяется на два меча, и при этом ухитряется издеваться над врагами прямо в бою.

Но под всем этим стилем скрывалась игра, уважающая свою историю и фанатов. Громкая, хаотичная, абсурдная - и именно такой должна быть DMC.

Capcom не просто вернула серию - она напомнила, почему Devil May Cry по-прежнему король экшен-жанра.

Devil May Cry 5 (фото: XDA Developers)

Doom 2016 появился спустя 12 лет и взорвал все

Не секрет, что Doom 3 - это был не тот Doom, которого ждали. В 2004 году серия ушла в сторону медленного научно-фантастического хоррора, забыв о своих корнях - яростной бойне демонов.

Результат - неоднозначная реакция и заметный спад интереса. Doom 4 начали разрабатывать в стенах id Software, но после покупки студии компанией Zenimax проект пошел в неверном направлении: скриптовые сцены, минимум демонов в первой половине игры.

Этот вариант был полностью отменен. Разработка началась с нуля. Так появился Doom 2016 года - мягкий перезапуск, возвращающий к истокам. Спустя 12 лет после Doom 3, серия вернулась - и снесла все на своем пути.

Игра стала одним из лучших примеров перезапуска в истории. А Doom Eternal только закрепил успех - став одним из величайших шутеров всех времен.

Doom 2016 (фото: XDA Developers)