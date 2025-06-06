Неожданное возвращение. 7 игр, которые из провала превратились в шедевры

Бывает, что даже самые амбициозные игры проваливаются - критики их разносят, фанаты разочарованы, а продажи не оправдывают ожиданий. В некоторых случаях разработчики берут реванш: пересобирают механику, меняют сюжет, кардинально переосмысливают проект.
Про 7 ярких примеров того, как игры вернулись с триумфом и стали настоящими шедеврами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers, специализирующийся на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.
Серия Fallout изначально выглядела совсем не так, как мы воспринимаем ее сегодня. Это была изометрическая ролевая игра с 2,5D-графикой и расплывчатой идентичностью. Игра пользовалась уважением среди узкой аудитории, но до статуса культурного феномена ей было далеко.
Третья часть в ее изначальной форме так и не вышла из "производственного ада", а сама франшиза, по сути, считалась мертвой.
После банкротства Interplay Productions, изначального издателя, права на Fallout перешли к Bethesda, находившейся на волне успеха после The Elder Scrolls IV: Oblivion. Компания кардинально изменила подход, превратив Fallout в RPG от первого лица по образцу Oblivion.
Вышедшая спустя 10 лет после последней части Fallout 3 (2008) впечатлила игроков визуальной составляющей и открытым миром. Игра работала на том же движке, что и Oblivion. Сегодня франшиза находится на пике популярности, несмотря на неудачный старт Fallout 76.
Resident Evil 4 по праву считается одной из самых влиятельных игр в истории. Она задала стандарт жанра "экшен от третьего лица" и удачно сочетала стрельбу, головоломки и сюжет.
Но к 2012 году, с выходом Resident Evil 6, стало ясно, что серия утратила свое лицо: игра стала слишком ориентированной на боевик, практически отказавшись от элементов хоррора и выживания. Разработка зашла в тупик - но это было к лучшему.
После четырех лет молчания Capcom в 2016 году представила мрачный хоррор от первого лица - и в конце трейлера появился логотип Resident Evil.
Так был анонсирован Resident Evil 7 - перезапуск серии с новым героем и фокусом на страх, замкнутое пространство и выживание. События игры разворачиваются в заброшенном доме в болотах Луизианы, и она быстро была признана самой страшной частью в истории серии.
Capcom настолько удачно перезапустила франшизу, что решила оставить нового героя и вид от первого лица в следующей части, обеспечив два успешных проекта подряд и вдохнув новую жизнь в классическую серию.
Серия God of War дебютировала в 2005 году на PlayStation 2 и быстро стала одной из главных франшиз Sony. Но уже к 2013 году, с выходом приквела Ascension, стало понятно, что серия буксует и не развивается.
Затем последовал перерыв, а фокус Sony сместился в сторону Uncharted и The Last of Us. Но в 2016 году состоялось одно из самых эффектных возвращений: Кратос появился на экране - старый, изменившийся, но все еще грозный.
Игра 2018 года радикально изменила все: от греческой мифологии серия перешла к скандинавской, а вместо слепой ярости Кратоса игроки увидели более сложного и уязвимого отца, путешествующего вместе с сыном Атреем.
С обновленной боевой системой и зрелым сюжетом, God of War стала не только успешным перезапуском, но и одной из лучших игр своего поколения.
Лара Крофт впервые появилась на экранах в 1996 году и за десятилетия стала одной из самых знаковых женских фигур в истории видеоигр. Серия Tomb Raider когда-то определяла жанр экшен-приключений, но к концу 2000-х заметно утратила актуальность.
Каждая новая часть воспринималась все слабее, а другие шутеры и приключенческие игры от третьего лица начали превосходить ее по всем фронтам.
Но все изменилось в 2013 году. После пятилетнего перерыва разработчики решили не держаться за прошлое, а переосмыслить Tomb Raider в духе времени.
Лара получила мрачную историю становления и полную переработку характера. Она осталась культовой героиней, но стала приземленной, уязвимой и по-настоящему человечной. Исчезли гипертрофированные геройские черты и устаревший дизайн - на смену пришла молодая женщина, которая училась выживать с помощью воли и внутренней силы.
Перезапуск стал огромным успехом и положил начало отличной трилогии, вновь сделав Лару современной легендой гейминга.
Би-Джей Бласковиц когда-то был просто пиксельной рукой с пистолетом, блуждающей по нацистским коридорам. Оригинальная Wolfenstein 3D для MS-DOS - одна из важнейших игр в истории, но к 2009 году франшиза практически исчезла с радаров: низкие оценки новых релизов уронили репутацию серии.
Все изменилось в 2014 году с выходом Wolfenstein: The New Order. Это была не просто перезагрузка - это было новое рождение. MachineGames взяла за основу идею простого шутера и превратила ее в мрачную, человечную и временами даже поэтичную альтернативную историю, где нацисты победили, но Бласковиц отказался с этим мириться.
Игра искусно балансировала между эмоциональной глубиной и безудержным экшеном, не теряя духа классических шутеров.
Devil May Cry 4 вышла еще в 2008-м, и только спустя десять лет Capcom анонсировала следующую номерную часть - Devil May Cry 5.
Игра стал мастер-классом по дизайну экшенов. Каждый удар, комбо и акробатический прием излучал уверенность. Боевая система была глубокой, но понятной, визуальный стиль - шикарный.
Особенно запомнился Данте: эталон "крутого дяди", размахивающий мотоциклом, который разделяется на два меча, и при этом ухитряется издеваться над врагами прямо в бою.
Но под всем этим стилем скрывалась игра, уважающая свою историю и фанатов. Громкая, хаотичная, абсурдная - и именно такой должна быть DMC.
Capcom не просто вернула серию - она напомнила, почему Devil May Cry по-прежнему король экшен-жанра.
Не секрет, что Doom 3 - это был не тот Doom, которого ждали. В 2004 году серия ушла в сторону медленного научно-фантастического хоррора, забыв о своих корнях - яростной бойне демонов.
Результат - неоднозначная реакция и заметный спад интереса. Doom 4 начали разрабатывать в стенах id Software, но после покупки студии компанией Zenimax проект пошел в неверном направлении: скриптовые сцены, минимум демонов в первой половине игры.
Этот вариант был полностью отменен. Разработка началась с нуля. Так появился Doom 2016 года - мягкий перезапуск, возвращающий к истокам. Спустя 12 лет после Doom 3, серия вернулась - и снесла все на своем пути.
Игра стала одним из лучших примеров перезапуска в истории. А Doom Eternal только закрепил успех - став одним из величайших шутеров всех времен.
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