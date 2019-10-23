Необычный туман в Киеве сняли с дрона: фантастическое видео

Туман в Киеве необычайной плотности в сочетании с неприятным запахом гари вызвал у жителей столицы озабоченность. В сети появляются фото из разных уголков города, накрытого плотным завесом "мглы" от переизбытка влаги. Также это атмосферное явление сняли с дрона - завораживающее видео опубликовало издание Радио "Свобода".

Отметим, что эксперты советуют киевлянам и жителям других городов, которые накрыл "аномальный" туман, по возможности воздержаться от прогулок. В то же время некоторые специалисты наоборот советуют проводить время на улице во время тумана - так, астматикам показан влажный воздух, поэтому прогулка в такую погоду будет крайне полезна. Но для этого лучше выбраться на природу - подальше от городского смога.

Туман в Киеве (фото: instagram.com/varyatka)

Также автомобилистов предупредили о повышенной опасности на дорогах из-за недостаточной видимости, поэтому крайне важно соблюдать такой скоростной режим, при котором участник дорожного движения сможет резко затормозить в случае необходимости. Между тем, угадать правильную скорость бывает непросто, так как густота тумана часто меняется и не бывает стабильной.

Туман и смог в Киеве (Фото: facebook.com/marko.halanevych)

Между тем экологи при КГГА заявляют, что нет причины волноваться из-за тумана с "привкусом" смога, и метеорологическая дымка особой угрозы для здоровья не представляет.

В сети опубликовали завораживающий видеоролик, снятый беспилотником. Атмосферное явление в центре Киева показано с высоты птичьего полета: набережная, шоссе, Старый Подол, площадь Конституции, Верхавная Рада и стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, Арка Дружбы народов... и полностью скрытый клубящимся туманом Днепр.

Туман в Киеве сняли с дрона (Видео: radiosvoboda.org)