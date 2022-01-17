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Необычный десерт для взрослых: как приготовить леденцы из красного вина

Автор: Анна Шиканова

Из красного вина можно приготовить необычные сладости для взрослых – леденцы на палочке. В оригинальном рецепте предлагается использовать сладкий портвейн, но для создания этих необычных леденцов можно взять любое вино, которое вам по вкусу.

Как приготовить леденцы из красного вина, рассказали в материале Foodandmood.

Необычные леденцы из вина можно использовать для взрослых вечеринок, для романтического ужина, для девичника или просто удивить любимого человека.

Ингредиенты:

  • Вино или портвейн – 1,5 стакана
  • Кленовый или кукурузный сироп – 3 столовых ложки
  • Сахар – ¾ стакана
  • Соль – щепотка
  • Деревянные палочки
  • Силиконовые формы для кубиков льда или силиконовый коврик

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле доведите вино до кипения. Дайте повариться немного, пока жидкость не уменьшится до 1/3 стакана – около 20-25 минут.

После этого снимите вино с огня и дайте ему остыть.

В другой кастрюле смешайте сахар, сироп и соль. Добавьте туда вино.

Снова поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Вино нужно постоянно помешивать, температура должна дойти до 147-155 градусов.

Снимите кастрюлю с огня. Формочки смажьте маслом и залейте туда горячую массу. Вставьте палочки.

Также можно налить маленькие диски на силиконовый коврик и накрыть их палочками.

Дайте леденцам полностью застыть. Полностью готовы они будут только на следующий день, когда раскроется полный аромат вина.

Следите, чтобы винные леденцы не попали в руки детей или подростков.

Напомним, ранее мы писали о том, какое необычное блюдо можно приготовить из обычного фарша.

А также рассказывали о том, как приготовить торт Наполеон всего за 20 минут и без выпечки.

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рецептвинодельческая отрасль