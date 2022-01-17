Необычный десерт для взрослых: как приготовить леденцы из красного вина

Из красного вина можно приготовить необычные сладости для взрослых – леденцы на палочке. В оригинальном рецепте предлагается использовать сладкий портвейн, но для создания этих необычных леденцов можно взять любое вино, которое вам по вкусу.
Как приготовить леденцы из красного вина, рассказали в материале Foodandmood.
Необычные леденцы из вина можно использовать для взрослых вечеринок, для романтического ужина, для девичника или просто удивить любимого человека.
В небольшой кастрюле доведите вино до кипения. Дайте повариться немного, пока жидкость не уменьшится до 1/3 стакана – около 20-25 минут.
После этого снимите вино с огня и дайте ему остыть.
В другой кастрюле смешайте сахар, сироп и соль. Добавьте туда вино.
Снова поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите до тех пор, пока сахар полностью не растворится.
Вино нужно постоянно помешивать, температура должна дойти до 147-155 градусов.
Снимите кастрюлю с огня. Формочки смажьте маслом и залейте туда горячую массу. Вставьте палочки.
Также можно налить маленькие диски на силиконовый коврик и накрыть их палочками.
Дайте леденцам полностью застыть. Полностью готовы они будут только на следующий день, когда раскроется полный аромат вина.
Следите, чтобы винные леденцы не попали в руки детей или подростков.
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