Незвичайний десерт для дорослих: як приготувати льодяники з червоного вина

Незвичайні льодяники з вина можна використовувати для дорослих вечірок, для романтичної вечері, для дівич-вечора або просто здивувати кохану людину.

Інгредієнти:

Вино або портвейн - 1,5 склянки

Кленовий або кукурудзяний сироп - 3 столові ложки

Цукор - ¾ склянки

Сіль - щіпка

Дерев'яні палички

Силіконові форми для кубиків льоду або силіконовий килимок

Спосіб приготування:

У невеликій каструлі доведіть вино до кипіння. Дайте поваритися трохи, поки рідина не зменшиться до 1/3 склянки – близько 20-25 хвилин.

Після цього зніміть вино з вогню і дайте йому охолонути.

В іншій каструлі змішайте цукор, сироп і сіль. Додайте туди вино.

Знову поставте каструлю на повільний вогонь і варіть до того часу, поки цукор повністю не розчиниться.

Вино потрібно постійно помішувати, температура повинна дійти до 147-155 градусів.

Зніміть каструлю з вогню. Формочки змастіть маслом і залийте туди гарячу масу. Вставте палички.

Також можна налити маленькі диски на силіконовий килимок і накрити їх паличками.

Дайте льодяникам повністю застигнути. Повністю готові вони будуть тільки на наступний день, коли розкриється повний аромат вина.

Слідкуйте, щоб винні льодяники не потрапили в руки дітей або підлітків.