Необережність в манікюрі? Ось, як можна видалити лак для нігтів з одягу та меблів

Як видалити пляму від лаку

Більшість процедур зі зняття лаку не потребують спеціального обладнання, але ви повинні мати під рукою кілька найнеобхідніших речей, які, мабуть, те, що у вас вже є: мийний засіб, ватні палички та рідина для зняття лаку.

Втім, в жодному разі не слід використовувати гарячу воду - це призведе до закріплення лаку в волокнах. Також намагайтеся не розмазувати пляму.

Краще промокніть ділянку або використовуйте швидкі короткі кругові рухи. Якщо ви будете терти пляму, вона може поширитися на іншу частину тканини. Крім цього, не починайте видаляти пляму з середини - працюйте від зовнішньої сторони плями до центру.

Як видалити лак з меблів або одягу милом

Оскільки цей метод не потребує ацетону, він може бути використаний на одязі, чутливому до хімічних речовин. Наприклад, якщо тканина містить ацетат, триацетат або модакрил.

Якщо ви маєте справу зі свіжою плямою, почніть з видалення надлишків. Не зішкрібайте лак з силою - ви втиснете його глибше в тканину, що ускладнить його видалення.

Використовуйте щось тупе, наприклад, візитну картку або навіть складений аркуш паперу, щоб акуратно зняти якомога більше лаку з тканини. Щоб обробити решту плями, намочіть ватний диск рідким милом чи засобом для миття посуду і проведіть ним по плямі від зовнішнього краю до центру.

Коли вата вбере лак, замініть диск на чистий, інакше ви ризикуєте зробити пляму ще гіршою. Коли пляма зникне, тканину можна додатково промити, додавши мийний засіб. Видалити пляму від лаку з оббивки трохи складніше, але цілком можливо.

Одразу ж слід використати чистий паперовий рушник, щоб увібрати якомога більше засобу, рухаючись з зовнішніх країв плями до центру. Змочіть чисту ганчірку прохолодною водою і нанесіть столову ложку мийного засобу.

Промокніть або протріть забруднену поверхню ганчіркою, а коли пляма зникне, промокніть поверхню чистою ганчіркою, також змоченою прохолодною водою.

Як видалити лак з одягу ацетоном

Навіть якщо ви впевнені, що матеріал стійкий до дії ацетону, перевірте засіб на невеликій ділянці, щоб переконатися, що вона не змінила колір.

Щоб видалити плями від лаку ацетоном, окрім засобу, потрібні паперові рушники і ватні диски. Забруднений одяг необхідно покласти на рівну поверхню, поверх паперових рушників.

Або підкладіть старий рушник під пляму і за допомогою ватної палички нанесіть рідину для зняття лаку. Рушник вбере фарбу і не дасть плямі розтікатися від рідини для зняття лаку.

Використовуючи змочені ацетоном ватні диски чи палички, обережно промокніть або протріть забруднену ділянку, не розмазуючи пляму. Замінюйте рушник і диски, коли вони стануть занадто насиченими від лаку.

Якщо пляма стійка або залишилися сліди, радять випрати речі в пральній машині, використовуючи прохолодну воду.

Як видалити лак для нігтів з килима

Достатньо лише трохи засобу для зняття лаку без ацетону, щоб ваш килим знову став як новий. Насамперед якомога швидше вберіть розлитий лак, використовуючи паперові рушники або чисту ганчірку.

Проте не тріть, а промокніть ділянку, щоб пляма не розмазалася. Після цього візьміть рідину для зняття лаку без ацетону і вилийте невелику кількість на чисту ганчірку, ретельно промокніть забруднену ділянку.

Цей процес радять повторювати декілька разів, доки пляма не зникне.