8 способів використання засобу для зняття лаку в прибиранні

Рідина для зняття лаку робить набагато більше, ніж випливає з назви. Звісно, якщо ви любите робити домашній манікюр і педикюр, вона неодмінно знадобиться. Але є й інші способи, окрім б'юті-процедур, використовувати в побуті рідину з неприємним ароматом.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про незвичні способи використання засобу для зняття лаку в прибиранні, з посиланням на Southern Living .

Зняти фарбу зі скла

Під час фарбування віконної рами - з якою б обережністю не ставитися до процесу - миттєве відвертання уваги призводить до плям на склі.

Проте засіб для видалення лаку на ватному диску або кульці може врятувати становище. Потрібно лише обережно протерти забруднене фарбою скло.

Видалити сліди перманентного маркера

Перманентний маркер відомий своєю стійкістю на різних поверхнях. Проте ганчірка або ватний диск, занурені в ацетон, можуть допомогти у видаленні слідів маркера.

Такий метод видалення перманентного маркера може спрацювати на будь-якій поверхні - від тканини до шкіри. Водночас з тканиною слід працювати обережно.

Видалити залишки клею з одягу

Якщо ви залишили наклейку - наприклад, з вказаним розміром - на новому одязі і кинули його в прання, вам може стати в пригоді засіб для видалення лаку для нігтів.

Для цього, невелику кількість рідини треба нанести на ватну паличку або диск і ненадовго прикласти до липких плям. Потім необхідно випрати очищену ділянку.

Втім цей засіб не слід застосовувати на делікатних тканинах - ацетон може знебарвити та пошкодити волокна.

Видалити плями і подряпини на підлозі

Хоча засіб для зняття лаку не рекомендують використовувати на дерев'яній підлозі, ацетон можна застосувати для видалення подряпин і потертостей з кахлю, вінілу та ламінату.

До того ж що подряпини на дзеркалах також можна видалити за допомогою цього розчинника.

Вивести плями від чаю та кави

Нерідко на стільницях залишаються круглі плями від чашок та горнятка з ранковими напоями - а відмити застарілі вкрай складно.

Проте очистити поверхню можливо, нанісши рідину для зняття лаку на плями та потерши брудні ділянки ватним диском. Тільки не забудьте ретельно вимити стільниці після того, як ацетон розчинить забруднення.

Очистити ванну та раковину від плям та нальоту

Ацетон також може допомогти видалити стійкі плями в ванній або в душі. Для цього радять змочити ганчірку засобом для видалення лаку і ретельно протерти заплямовані місця.

Під час прибирання з ацетоном вкрай важливо провітрювати приміщення, щоб уникнути токсичних випарів.

Врятувати одяг зі шкіри від подряпини та потертості

Щоб видалити подряпини або потертості зі шкіряних аксесуарів, ділянки можна акуратно промокнути змоченим в ацетоні ватним диском.

Водночас працювати з улюбленими шкіряними речами потрібно надзвичайно обережно, щоб не зіпсувати матеріал.

Видалити етикетки і наклейки

Деякі етикетки та наклейки знімаються одним махом. Для інших потрібні терпіння і наполегливість. Якщо ви не можете відірвати цінника на супермилій вазі, яку щойно купили, радять скористатися рідиною для зняття лаку.

У контрольованих умовах рідина для зняття лаку може бути використана для розчинення липких залишків етикетки.

Втім, при будь-якому використанні рідини для зняття лаку слід бути обережним, щоб не пошкодити або не знебарвити поверхню. Тому перед тим, як братися до очищення ацетоном, зробіть пробний тест на непомітній ділянці виробу.

Важливо не забувати і про свою безпеку, працюючи винятково в приміщенні з гарною вентиляцією та, якщо не хочете зіпсувати манікюр, в рукавичках.