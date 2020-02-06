Нео уже не тот: в сеть слили фото со съемок четвертой "Матрицы"

"Матрицу 4" начали снимать, как и планировали, в начале 2020 года. Жители Сан-Франциско стали замечать на улицах Киану Ривза и режиссера культовой франшизы Лану Вачовски. Когда же на улицах заметили технику и камеры, стало ясно, что в городе снимают новую "Матрицу".

Папарацци не заставили себя ждать и оперативно нащелкали "Нео", а снимки слили в сеть. Последний фильм из трилогии вышел в 2003 году. С тех пор Киану Ривз заметно изменился, но харизмы, актеру, как и прежде не занимать.

Судя по фото, в новой главе франшизы Нео предстанет с бородой и длинными волосами. Кроме того, классические костюмы он, вероятно, сменит на джинсы, футболку и пальто.

Кроме того, поговаривают, что в новой ленте должен появиться молодой Морфеус, но официальных подтверждений этому нет.

Киану Ривз на съемках "Матрицы 4" (фото: соцсети)

Стоит отметить, что четвертая часть приключений Нео и Тринити выйдет в прокат в мае 2021 года. Сценарий держится в строгом секрете. Известно только, что как и в предыдущих частях, основой сюжета "Матрицы 4" станет противостояние главных героев компьютерной программы "Матрица", которая установила контроль над Землей.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют, как и в предыдущих фильмах франшизы, Нео и Тринити. Также к актёрскому составу присоединились Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис и Джада Пинкетт-Смит. А вот Хьюго Уивинга (агента Смита), поклонники франшизы в кадре, к сожалению, не увидят. Режиссером станет Лана Вачовски, одна из сестер (когда-то братьев) Вачовски, которые создали культовую трилогию.