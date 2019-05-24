Она его ненавидит: между звездами "Игры престолов" возник конфликт

Между звездами сериала "Игра престолов" Леной Хиди, которая сыграла роль Серсеи и Джеромом Флинном, который сыграл роль наемника Бронна Черноводного, произошел конфликт во время съемок. Пара до такой степени конфликтовала, что в восьмом сезоне сцена о том, как Серсея дает задание Бронну убить своих братьев, так и не была снята.

Как рассказали источники в съемочной группе, актеры в течении съемок последних сезонов "Игры престолов" старались не находится в одном помещении, не разговаривали друг с другом. А перед съемками седьмого сезона в контракте актрисы Лены Хиди появился пункт о том, что она не должна сталкиваться с Джеромом Флинном на съемочной площадке ни под каким предлогом.

Лена Хиди в роли Серсеи (instagram.com/hbo)

Выяснилось, что Лена Хиди и Джером Флинн несколько лет состояли в отношениях и в 2006 году расстались, к тому же не очень спокойно. Свой роман они старались держать в секрете, но коллеги обо всем узнали, так как ссора между ними во время расставания была такая же бурная, как и сами отношения. А через несколько лет они внезапно встретились на съемочной площадке сериала "Игра престолов".

Джером Флинн (instagram.com/jeromeflynn)

Находясь вместе на съемочной площадке после этого, они чувствовали себя неловко, хотя и старались этого не показывать. Друзья Лены Хиди даже предположили, что она ненавидит Флинна.

"Они никогда не находятся в одном помещении в одно и то же время. Жаль, ведь в какой-то момент казалось, что они восстановили отношения, а теперь избегают друг друга любой ценой", - рассказали источники.

При этом уже через год Лена Хиди вышла замуж за музыканта Питера Логрэна и в 2010 году родила ему сына. При чем во время съемок первого сезона "Игра престолов" Хиди была беременна.

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