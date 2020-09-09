Немытые и нечесаные: нардеп-медалистка унизила детей с Донбасса

"Слуга народа" Галина Янченко попала в скандал после того как в прямом эфире назвала детей с Донбасса "немытыми и нечесаными". В своей реплике она говорила о том, что в этом году на Донбассе пошли в школу дети, рожденные в 2013-2014 годах.

"На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые и нечесаные", - сказала Янченко в эфире телеканала NewsOne 9 сентября.

"Слуга народа" Галина Янченко унизила детей с Донбасса (видео: YouTube)

После этого высказывание журналистка спросила нардепа, почему она считает, что там "немытые и нечесаные" дети. На что Янченко ответила, что сама видела это, поскольку ее муж в 2015-2016 годах был заместителем главы Донецкой ОВГА, и в то время она часто была на Донбассе.

Позже на своей странице в Facebook Яненко извинилась за свои слова. При этом она подчеркнула, что политики должны уметь признавать свои ошибки.

Она также рассказала, что часто видела на Донбассе людей, которые вместе со своими детьми скрывались от боевых действий в подвалах и убежищах. У этих людей сложная жизнь и в своем высказывании на телеканале она имела в виду именно это, поэтому никого не хотела обидеть.

Напомним, "Слуга народа" Галина Третьякова оскандалилась заявлением о детях низкого качества.

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