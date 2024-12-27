Неможливо поворухнутись: названо тривожний стан, який виникає під час сну

Сонний параліч прийнято вважати феномен, при якому людина, засинаючи або прокидаючись, деякий час неспроможна поворухнутись. Є способи, які допоможуть уникнути такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що відомо про стан

Відсутність якісного сну з часом може бути надзвичайно шкідливим для здоров’я людини та навіть може приховати перші ознаки більш серйозних захворювань.

Одним із найстрашніших розладів сну, з якими можна зіткнутися - сонний параліч. Цей стан, при якому люди не можуть рухатися або говорити під час неспання, часто супроводжується тривожними галюцинаціями. Такий стан вражає майже кожного третього чоловіка в усьому світі.

Загалом - це перехідний стан між сном і повним пробудженням, який характеризується цілковитою атонією (слабкістю) м'язів. Він може трапитись під час засинання або пробудження і з ним часто пов'язані жахливі видіння, на які людина ніяким чином не може зреагувати через параліч.

Як уникнути такого стану

Головна порада - не спати на спині, адже це положення може вплинути на дихання, що потенційно може призвести до паралічу сну.

Людей, які хропуть і страждають від апное уві сні, також попереджають уникати цієї пози під час сну, яка може погіршити їхній стан. Крім того, експерт порадив прибрати блакитне світло зі спалень, що відволікає увагу.

Синє світло, яке випромінюють екрани та гаджети, може змусити мозок зупинити вироблення гормону мелатоніну, підвищуючи при цьому рівень кортизолу.

Це порушення вашого природного циклу сну може збільшити ризик таких розладів, як сонний параліч, і призвести до хронічної депривації сну.

"Зосередження на своєму диханні - це ключ до полегшення цього епізоду. Чим більше ви розслабляєтеся і зосереджуєте свою увагу на глибокому, рівномірному диханні, тим швидше тіло повернеться до звичного стану. Пам’ятайте, що епізоди сонного паралічу зазвичай тривають лише шість хвилин - часто набагато менше", - сказав експерт зі сну Рекс Ісап.

Він також пропонує зосередитися на невеликих рухах, таких як стиснення кулака або ворушіння пальцем, щоб запобігти перевантаженню мозку та звільнити хватку м’язової атонії.

Певні психічні розлади, такі як безсоння, нарколепсія або посттравматичний стресовий розлад, можуть викликати сонний параліч, і лікування цих проблем може опосередковано допомогти при сонному паралічі.

Тривалі періоди поганого сну можуть призвести до багатьох проблем зі здоров’ям, включаючи проблеми з пам’яттю, втому, поганий баланс і підвищений апетит.