Невозможно пошевелиться: названо тревожное состояние, которое возникает во время сна

Сонный паралич принято считать феномен, при котором человек, засыпая или просыпаясь, некоторое время не может пошевелиться. Есть способы, которые помогут избежать такого состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что известно о состоянии

Отсутствие качественного сна со временем может быть чрезвычайно вредным для здоровья человека и даже может скрыть первые признаки более серьезных заболеваний.

Одним из самых страшных расстройств сна, с которыми можно столкнуться - сонный паралич. Это состояние, при котором люди не могут двигаться или говорить во время бодрствования, часто сопровождается тревожными галлюцинациями. Такое состояние поражает почти каждого третьего человека во всем мире.

В целом - это переходное состояние между сном и полным пробуждением, которое характеризуется полной атонией (слабостью) мышц. Оно может случиться во время засыпания или пробуждения и с ним часто связаны ужасные видения, на которые человек никак не может среагировать из-за паралича.

Как избежать такого состояния

Главный совет - не спать на спине, ведь это положение может повлиять на дыхание, что потенциально может привести к параличу сна.

Людей, которые храпят и страдают от апноэ во сне, также предупреждают избегать этой позы во время сна, которая может ухудшить их состояние. Кроме того, эксперт посоветовал убрать голубой свет из спален, отвлекающий внимание.

Синий свет, который излучают экраны и гаджеты, может заставить мозг остановить выработку гормона мелатонина, повышая при этом уровень кортизола.

Это нарушение вашего естественного цикла сна может увеличить риск таких расстройств, как сонный паралич, и привести к хронической депривации сна.

"Сосредоточение на своем дыхании - это ключ к облегчению этого эпизода. Чем больше вы расслабляетесь и сосредотачиваете свое внимание на глубоком, равномерном дыхании, тем быстрее тело вернется к привычному состоянию. Помните, что эпизоды сонного паралича обычно длятся всего шесть минут - часто намного меньше", - сказал эксперт по сну Рекс Исап.

Он также предлагает сосредоточиться на небольших движениях, таких как сжатие кулака или шевеление пальцем, чтобы предотвратить перегрузку мозга и освободить хватку мышечной атонии.

Определенные психические расстройства, такие как бессонница, нарколепсия или посттравматическое стрессовое расстройство, могут вызывать сонный паралич, и лечение этих проблем может косвенно помочь при сонном параличе.

Длительные периоды плохого сна могут привести ко многим проблемам со здоровьем, включая проблемы с памятью, усталость, плохой баланс и повышенный аппетит.