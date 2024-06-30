Неможливо повірити! 10 реальних фактів, які змусять вас засумніватися в дійсності

У світі є безліч дивовижних фактів, які кидають виклик нашому сприйняттю реальності. Деякі з них настільки неймовірні, що важко повірити, що вони справді існують.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-журнал про стиль життя Best Life .

Дельфіни сплять з одним відкритим оком

Дельфіни відомі як одні з найрозумніших тварин на планеті - можливо тому, що вони вміють зберігати силу свого мозку. Оскільки їм завжди доводиться бути напоготові щодо хижаків, морські ссавці виробили спритний трюк підтримки часткової свідомості, навіть коли частина їхнього мозку спить.

Дослідники перевірили, чи надає цей "напівсон" негативний вплив на пильність тварин протягом дня, але виявили, що навіть після п'яти днів постійного тестування їхньої нічної пильності вони залишалися такими ж пильними та сприйнятливими, як і раніше.

Протягом 20 років кіт обіймав посаду мера міста на Алясці

У 1997 році рудий кіт на ім'я Стаббс став почесним мером міста Талкітна на Алясці. При населенні в 2000 році в 772 особи для отримання посади не знадобилося б занадто багато голосів, але Стаббс виявився майстерним у цій ролі, придбавши шанувальників по всьому світу і "прослуживши" на цій посаді протягом багатьох років.

Стаббс любив залучати туристів та залишався улюбленим символом міста до своєї смерті у 2017 році.

Стаббс (фото: CNN)

Ви з більшою ймовірністю підчепите комп'ютерний вірус, відвідуючи релігійні сайти, ніж сайти для дорослих

За даними дослідження охоронної компанії Symantec, релігійні веб-сайти містять утричі більше загроз шкідливого програмного забезпечення, ніж сайти для дорослих.

Symantec виявила, що середня кількість загроз безпеці на релігійних сайтах становить близько 115, тоді як на сайтах з контентом для дорослих їх кількість становить близько 25. Фактично лише 2,4 відсотка сайтів для дорослих були заражені шкідливим програмним забезпеченням.

Дослідники припустили, що це пов'язано з тим, що сайти для дорослих повинні давати прибуток, тому існує фінансовий стимул захищати їх від вірусів, щоб стимулювати повторні угоди.

Солодку вату винайшов дантист

Дантист Вільям Морісон і кондитер Джон К. Уортон винайшли солодку вату машинного прядіння у 1897 році. Вперше вона була представлена ​​на Всесвітній виставці 1904 як "Fairy Floss". Потім інший дантист, Йозеф Ласко, знову винайшов апарат у 1921 році. Він вигадав назву "солодка вата", яка замінила "чарівну нитку".

Солодка вата (фото: Candy Floss Land)

Хмара може важити понад 450 тонн

Хмари не такі легкі та пухнасті, як здаються. Фактично, дослідники виявили, що одна хмара важить близько 450 тисяч кілограмів. Звідки вони це знають? Це число розраховується шляхом множення щільності води у хмарі на її обсяг.

На щастя, хмара все ще може "плавати" за такої ваги, оскільки повітря під нею ще важче.

Вага хмари понад 450 тонн (фото: Treehugger)

Джмелі можуть літати вище за гору Еверест

Якщо ви подумали, що те, що люди можуть піднятися на вершину Евересту, вражає, ви будете приголомшені, дізнавшись, що джмелі теж можуть дістатися вершини.

Дослідники, які відстежували двох бджіл, здатних літати на висоті понад 30 000 футів (або 9 000 метрів, що вище за Еверест), зізналися, що були здивовані тим, наскільки високо вони могли літати.

Плач робить вас щасливішим

Вчені не дарма називають це "гарним криком". Дослідження показують, що плач стимулює вироблення ендорфінів, природного знеболювального нашого організму, та гормонів хорошого самопочуття, таких як окситоцин. Коротше кажучи, чим більше ви плакатимете, тим більше ви посміхатиметеся.

Чайний пакетик був випадковим винаходом

У 1908 році нью-йоркський торговець чаєм Томас Салліван відправив деяким своїм покупцям зразки чайного листя в невеликих шовкових мішечках.

Багато одержувачів припускали, що пакети потрібно використовувати так само, як і металеві заварювальні пристрої. Вони поклали весь пакет у чайник, а не висипали його.

Після позитивних відгуків про такий випадок Салліван розробив спеціальні чайні пакетики для комерційного виробництва. У 1920-х роках його пакетики, виготовлені з марлі, а пізніше і з паперу, мали мотузку з биркою, що звисала збоку, щоб пакет можна було легко дістати.

Чайний пакетик винайшли спонтанно (фото: Brain Bubblegum)

Паперові пакети можуть бути гіршими для навколишнього середовища, ніж пластикові

Стала загальноприйнятою думка, що папір завжди кращий, ніж пластик. Фактично заборони на пластикові пакети вводяться регулярно.

Однак і папір, і пластик мають недоліки. Згідно з дослідженнями, виробництво паперових пакетів викидає на 70 відсотків більше забруднень, споживає вчетверо більше енергії та потребує більше часу на розкладання порівняно з пластиковими пакетами.

Більшість жителів Ісландії вірять в ельфів

Опитування, проведене Ісландським університетом у 2007 році, показало, що 62 відсотки ісландців вірять у реальних ельфів. Фактично, у 2014 році протестувальники на одній із трас стверджували, що майбутнє шосе зруйнує "церкву ельфів", яка для багатьох була просто гігантською скелею.

Зрештою, щоб не завдати шкоди, "церкву" перенесли у безпечне місце та продовжили будівництво. Хоча камінь важив 70 тонн і для його переміщення був потрібний кран, збереження місць, важливих для ельфів, має велике значення для ісландців.

Історія ельфів країни походить від поем епохи вікінгів, датованим приблизно 1000 роком. Для ісландців ельфи - не крихітні фігурки, які будують іграшки для Санта Клауса. Насправді вони дуже схожі на людей і можуть відрізнятись за розміром.

Багато хто вірить, що серйозне нещастя спіткає тих, хто наважиться будувати на ельфійській території, навіть якщо її не видно очима.

"Житло" ісландських ельфів (фото: Street Art Utopia)