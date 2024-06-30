Невозможно поверить! 10 реальных фактов, которые заставят вас усомниться в действительности

В мире существует множество удивительных фактов, которые бросают вызов нашему восприятию реальности. Некоторые из них настолько невероятны, что трудно поверить, что они действительно существуют.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-журнал о стиле жизни Best Life .

Дельфины спят с одним открытым глазом

Дельфины известны как одни из самых умных животных на планете - возможно, потому, что они умеют сохранять силу своего мозга. Поскольку им всегда приходится быть начеку в отношении хищников, морские млекопитающие выработали ловкий трюк поддержания частичного сознания, даже когда часть их мозга спит.

Исследователи проверили, оказывает ли этот "полусон" негативное влияние на бдительность животных в течение дня, но обнаружили, что даже после пяти дней постоянного тестирования их ночной бдительности они оставались такими же бдительными и восприимчивыми, как и прежде.

В течение 20 лет кот занимал пост мэра города на Аляске

В 1997 году рыжий кот по имени Стаббс стал почетным мэром города Талкитна на Аляске. При населении в 2000 году в 772 человека, для получения должности не потребовалось бы слишком много голосов, но Стаббс оказался искусным в этой роли, приобретя поклонников по всему миру и "прослужив" на этой должности в течение многих лет.

Стаббс любил привлекать туристов и оставался любимым символом города до своей смерти в 2017 году.

Стаббс (фото: CNN)

Вы с большей вероятностью подцепите компьютерный вирус, посещая религиозные сайты, чем сайты для взрослых

По данным исследования охранной компании Symantec, религиозные веб-сайты содержат в три раза больше угроз вредоносного ПО, чем сайты для взрослых.

Symantec обнаружила, что среднее количество угроз безопасности на религиозных сайтах составляет около 115, тогда как на сайтах с контентом для взрослых их число составляет около 25. Фактически только 2,4 процента сайтов для взрослых были заражены вредоносным ПО.

Исследователи предположили, что это связано с тем, что сайты для взрослых должны приносить прибыль, поэтому существует финансовый стимул защищать их от вирусов, чтобы стимулировать повторные сделки.

Сладкую вату изобрел дантист

Дантист Уильям Моррисон и кондитер Джон К. Уортон изобрели сладкую вату машинного прядения в 1897 году. Впервые она была представлена ​​на Всемирной выставке 1904 года как "Fairy Floss". Затем другой дантист, Йозеф Ласко, заново изобрел аппарат в 1921 году. Он придумал название "сладкая вата", которое заменило "волшебную нить".

Сладкая вата (фото: Candy Floss Land)

Облако может весить более 450 тонн

Облака не такие легкие и пушистые, как кажутся. Фактически, исследователи обнаружили, что одно облако весит около 450 тысяч килограмм. Откуда они это знают? Это число рассчитывается путем умножения плотности воды в облаке на его объем.

К счастью, облако все еще может "плавать" при таком весе, поскольку воздух под ним еще тяжелее.

Вес облака более 450 тонн (фото: Treehugger)

Шмели могут летать выше горы Эверест

Если вы подумали, что то, что люди могут подняться на вершину Эвереста, впечатляет, вы будете ошеломлены, узнав, что шмели тоже могут добраться до вершины.

Исследователи, которые отслеживали двух пчел, способных летать на высоте более 30 000 футов (или 9 000 метров, что выше Эвереста), признались, что были удивлены тем, насколько высоко они могли летать.

Плач делает вас счастливее

Ученые не зря называют это "хорошим криком". Исследования показывают, что плач стимулирует выработку эндорфинов, естественного обезболивающего нашего организма, и гормонов хорошего самочувствия, таких как окситоцин. Короче говоря, чем больше вы будете плакать, тем больше вы будете улыбаться.

Чайный пакетик был случайным изобретением

В 1908 году нью-йоркский торговец чаем Томас Салливан отправил некоторым своим покупателям образцы чайных листьев в небольших шелковых мешочках.

Многие из получателей предполагали, что пакеты нужно использовать так же, как и металлические заварочные устройства. Они положили весь пакет в чайник, а не высыпали его содержимое.

После положительных отзывов о таком случае Салливан разработал специальные чайные пакетики для коммерческого производства. В 1920-х годах его пакетики, сделанные из марли, а позже и из бумаги, имели веревку с биркой, свисавшей сбоку, чтобы пакет можно было легко достать.

Чайный пакетик изобрели спонтанно (фото: Brain Bubblegum)

Бумажные пакеты могут быть хуже для окружающей среды, чем пластиковые

Стало общепринятым мнение, что бумага всегда лучше, чем пластик. Фактически, запреты на пластиковые пакеты вводятся регулярно.

Однако и бумага, и пластик имеют свои недостатки. Согласно исследованиям, производство бумажных пакетов выбрасывает на 70 процентов больше загрязнений, потребляет в четыре раза больше энергии и требует больше времени на разложение по сравнению с пластиковыми пакетами.

Большинство жителей Исландии верят в эльфов

Опрос, проведенный Исландским университетом в 2007 году, показал, что 62 процента исландцев верят в реальных эльфов. Фактически, в 2014 году протестующие на одной из трасс утверждали, что будущее шоссе разрушит "церковь эльфов", которая для многих была просто гигантской скалой.

В конце концов, чтобы не причинить вреда, "церковь" перенесли в безопасное место и продолжили строительство. Хотя камень весил 70 тонн и для его перемещения требовался кран, сохранение мест, важных для эльфов, имеет большое значение для исландцев.

История эльфов страны восходит к поэмам эпохи викингов, датируемым примерно 1000 годом. Для исландцев эльфы - не крошечные фигурки, которые строят игрушки для Санта Клауса. На самом деле они очень похожи на людей и могут различаться по размеру.

Многие верят, что серьезное несчастье постигнет тех, кто осмелится строить на эльфийской территории, даже если ее не видно глазами.

"Жилье" исландских эльфов (фото: Street Art Utopia)