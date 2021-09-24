Немилосердно зальет дождями: где будет самая неприятная погода сегодня

Погода в Украине в пятницу, 24 сентября, ожидается прохладная и с сильными дождями. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

На востоке синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни, усиление ветра до штормовых значений. Ночью в регионе от +4 до +6 градусов, днем ожидается от +10 д0 +13 градусов, местами до +14 +15 градусов.

В южной части страны будет немного теплее, но ожидаются сильные дожди и шквальный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов, днем прогреется до +14 +17 градусов. В Крыму сильный дождь, штормовой ветер, ночью +6 +8 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

На севере синоптики прогнозируют ливни и сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от +5 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.

В западных областях проливные дожди, местами сильные. Ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью в регионе от +7 до +10 градусов, днем прогреется до +11 +14 градусов, местами до +15 +17 градусов.

В центральной части будут идти дожди, местами сильные. Ночная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, днем ожидается от +11 до +14 градусов.

В Киеве 24 сентября синоптики прогнозируют сильный дождь, возможен ливень. Ветер северо-западный, до 7-12 м/с. Ночью в столице от +4 до +6 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Стоит отметить, что на выходных погода в Украине начнет резко меняться. В субботу дожди ожидаются в центре и на востоке, в воскресенье – кратковременные дожди только в нескольких восточных областях. Температура воздуха начнет подниматься, местами до +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 24 сентября