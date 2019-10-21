Немедленно к врачу: Супрун предупредила о симптомах инфекций, вызывающих рак

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун посоветовала людям из группы риска почаще проходить обследование

Уляна Супрун напомнила украинцам о важном обследовании, который должны проходить все взрослые, которые живут половой жизнью. Особенно это правило касается некоторых групп риска. Экс-глава Минздрава в Facebook рассказала об опасных инфекциях, передающихся половым путем (ИППП).

Сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ, герпес, гонорея и хламидиоз, вирус папилломы человека (ВПЧ) - опаснейшие вирусные и бактериальные инфекции, которые приводят к раку, бесплодию и смерти.

При этом ИППП каждый день заражаются более миллиона людей в возрасте от 15 до 49 лет. Об этом свидетельствуют последние последние исследования ВОЗ.

Эти болезни, кроме всего прочего, могут приводить к неврологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям. А некоторые штаммы ВПЧ - основная причина одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин - рака шейки матки.

Супрун предупредила о венерических болезнях, вызывающих рак (фото: kobieta.wp.pl)

Уляна Супрун рекомендует практиковать защищенный секс, а если партнеры прибегают к другим средствам контрацепции, им стоит регулярно проходить обследование.

Кроме того, эксперт пишет, что многие половые инфекции могут не проявляться симптоматически, а носитель продолжает инфицировать партнеров. А разные болезни имеют разный инкубационный период, поэтому обследоваться нужно по графику, который определит врач.

"Если же вы имеете защищенные половые контакты, можно проходить регулярные обследования на ВИЧ, гепатиты и сифилис раз в год. Так же с другими ИППП - если вы не в группе риска, проверьтесь раз в год. Этого будет достаточно", - считает Уляна Супрун.

Экс-глава Минздрава также напомнила, что в группу риска входят те, кто практикует незащищенный секс; не имеет постоянного партнера; мужчины, имеющие секс с мужчинами; а также женщины, практикующие коммерческий секс.

Супрун настоятельно порекомендовала украинцам немедленно бежать к врачу при опасных симптомах: зуд половых органов, неприятный запах, странные выделения, сыпь.