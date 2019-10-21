Негайно до лікаря: Супрун попередила про симптоми інфекцій, що викликають рак

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун порадила людям з групи ризику частіше проходити обстеження

Уляна Супрун нагадала українцям про важливе обстеження, яке повинні проходити всі дорослі, що живуть статевим життям. Особливо це правило стосується деяких груп ризику. Екс-глава МОЗ у Facebook розповіла про небезпечні інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Сифіліс, вірусні гепатити, ВІЛ, герпес, гонорея і хламідіоз, вірус папіломи людини (ВПЛ) - небезпечні вірусні та бактеріальні інфекції, які призводять до раку, безпліддя і смерті.

При цьому ІПСШ кожен день заражаються більше мільйона людей у віці від 15 до 49 років. Про це свідчать останні дослідження ВООЗ.

Ці хвороби, крім усього іншого, можуть призводити до неврологічних, серцево-судинних захворювань. А деякі штами ВПЛ - основна причина одного з найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок - раку шийки матки.

Супрун попередила про венеричні хвороби, що викликають рак (фото: kobieta.wp.pl)

Уляна Супрун рекомендує практикувати захищений секс, а якщо партнери вдаються до інших засобів контрацепції, їм варто регулярно проходити обстеження.

Крім того, експерт пише, що багато статевих інфекцій можуть не проявлятися симптоматично, а носій продовжує інфікувати партнерів. А різні хвороби мають різний інкубаційний період, тому обстежуватися потрібно за графіком, який визначить лікар.

"Якщо ж ви маєте захищені статеві контакти, можна проходити регулярні обстеження на ВІЛ, гепатити і сифіліс раз в рік. Так само з іншими ІПСШ - якщо ви не в групі ризику, перевіртеся раз на рік. Цього буде достатньо", - вважає Уляна Супрун.

Екс-голова МОЗ також нагадала, що в групу ризику входять ті, хто практикує незахищений секс; не має постійного партнера; чоловіки, що мають секс з чоловіками; а також жінки, які практикують комерційний секс.

Супрун настійно порекомендувала українцям негайно бігти до лікаря при небезпечних симптомах: свербіж статевих органів, неприємний запах, дивні виділення, висип.