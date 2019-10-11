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Невидимая эпидемия: Супрун рассказала об опасной болезни

STYLERПерсоны    11.10.2019 - 07:29
Невидимая эпидемия: Супрун рассказала об опасной болезни
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, что не нужно стесняться говорить о душевных проблемах

Уляна Супрун рассказала об опасной болезни, которая по прогнозу специалистов станет третьей самой распространенной болезнью в мире к 2030 году в странах с низких доходом и второй по распространению - для стран со средним доходом.

Экс-чиновница на своей странице в Facebook поведала о депрессии, которая опасна тем, что около половины людей, которые совершают суициды, страдают от депрессии.

"По данным ВОЗ, ежегодно самоубийство совершают более 800 тысяч человек, это происходит каждые 40 секунд", - пишет Супрун.

Депрессию можно и нужно лечить

Первым шагом будет разговор о психологической проблеме. Не стоит стеснятся говорить об этом с близкими и друзьями.

Кроме того, стоит обратится к специалистам - психологам или психотерапевтам. Правильно подобранная терапия и специалист, с которым комфортно, могут помочь преодолеть психологические проблемы.

А семейный врач сможет проверить, не вызвана ли психическая проблема физическими "неполадками" в организме. Это может быть нарушение работы щитовидной железы, анемия и другие болезни.

Невидимая эпидемия: Супрун рассказала об опасной болезни

Супрун рассказала о лечении депрессии (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Уляна Супрун также назвала тех, кто находится в зоне риска совершения самоубийств:

  • Люди с психическими болезнями.
  • Люди, пережившие разного рода травмы - ветераны, жертвы насилия или теракта.
  • Те, кто подвергается дискриминации.
  • Алко- и наркозависимые.

Кроме того, в зоне риска даже дети и подростки из-за буллинга, безответной любви и прочих проблем, которые в этом возрасте кажутся жизненными катастрофами.

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Новости Украины Ульяна Супрун
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