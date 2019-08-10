Немедленно к врачу: Комаровский рассказал о симптомах опасного летнего вируса

Доктор Комаровский сделал родителям очень важное предупреждение
Доктор Комаровский перечислил симптомы заражения опасным вирусом, который вызывает воспаление оболочек мозга и может привести к летальному исходу. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.
По словам врача, летняя жара приводит к повышению активности некоторых вирусов, способных вызывать опаснейшее заболевание - менингит.
Комаровский перечислил ряд симптомов, при которых незамедлительно следует обратиться за медицинской помощью.
Комаровский рассказал о риске заражения менингитом летом (фото: UNICEF Europe C.Asia)
Основные симптомы менингита:
Педиатр отмечает, что если у ребенка одновременно два из пяти перечисленных симптомов, следует неотложно обратится к врачу.
Комаровский рассказал о риске заражения менингитом летом (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.
К слову, Уляна Супрун рассказала, что набор веса не всегда зависит от человека. Также и. о. министра здравоохранения поведала о правильном похудении, которое не навредит здоровью.
Также мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку.