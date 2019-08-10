Немедленно к врачу: Комаровский рассказал о симптомах опасного летнего вируса

Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сделал родителям очень важное предупреждение

Доктор Комаровский перечислил симптомы заражения опасным вирусом, который вызывает воспаление оболочек мозга и может привести к летальному исходу. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам врача, летняя жара приводит к повышению активности некоторых вирусов, способных вызывать опаснейшее заболевание - менингит.

Комаровский перечислил ряд симптомов, при которых незамедлительно следует обратиться за медицинской помощью.

Комаровский рассказал о риске заражения менингитом летом (фото: UNICEF Europe C.Asia)

Основные симптомы менингита:

Повышение температуры тела. Головная боль. Тошнота/рвота. Боль (скованность) в области шеи. Дискомфорт в глазах, светобоязнь.

Педиатр отмечает, что если у ребенка одновременно два из пяти перечисленных симптомов, следует неотложно обратится к врачу.

Комаровский рассказал о риске заражения менингитом летом (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

К слову, Уляна Супрун рассказала, что набор веса не всегда зависит от человека. Также и. о. министра здравоохранения поведала о правильном похудении, которое не навредит здоровью.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку.