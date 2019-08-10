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Негайно до лікаря: Комаровський розповів про симптоми небезпечного літнього вірусу

STYLERЖиття    10.08.2019 - 08:31
Негайно до лікаря: Комаровський розповів про симптоми небезпечного літнього вірусу
Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Доктор Комаровський зробив батькам дуже важливе попередження

Доктор Комаровський перерахував симптоми зараження небезпечним вірусом, який викликає запалення оболонок мозку і може призвести до летального результату. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами лікаря, літня спека призводить до підвищення активності деяких вірусів, здатних викликати дуже небезпечне захворювання - менінгіт.

Комаровський перерахував ряд симптомів, при яких слід негайно звернутися за медичною допомогою.

Негайно до лікаря: Комаровський розповів про симптоми небезпечного літнього вірусу

Комаровський розповів про ризик зараження менінгітом влітку (фото: UNICEF Europe C.Asia)

Основні симптоми менінгіту:

  1. Підвищення температури тіла.
  2. Головний біль.
  3. Нудота/блювання.
  4. Біль (скутість) в області шиї.
  5. Дискомфорт в очах, світлобоязнь.

Педіатр зазначає, що якщо у дитини одночасно два з п'яти перерахованих симптомів, слід невідкладно звернутися до лікаря.

Негайно до лікаря: Комаровський розповів про симптоми небезпечного літнього вірусу

Комаровський розповів про ризик зараження менінгітом влітку (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

До речі, Уляна Супрун розповіла, що набір ваги не завжди залежить від людини. в. о. міністра охорони здоров'я повідомила про правильне схуднення, яке не зашкодить здоров'ю.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський відповів на питання про те, чи може сказ передаватися від зараженої людини іншій людині.

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