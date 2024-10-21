"Немає нічого спільного з правдою": косметолог назвала 3 міфи про догляд за шкірою

Поширені міфи

Жирна шкіра не потребує зволоження

За словами косметолога Дарії Тіщенко, жирна шкіра, як і будь-який інший тип потребує зволоження, адже вона також втрачає вологу. Важливо вибирати легкі некомедогенні засоби, які швидко вбираються.

"Це дуже поширене твердження, яке немає нічого спільного з правдою", - зазначила експерт.

SPF потрібен тільки влітку

Це один із найпоширеніших шкідливих міфів. Важливо знати, що ультрафіолетові шкідливі промені можуть проникати навіть крізь хмари.

Тому варто використовувати SPF незалежно від погоди. Він є критично важливим захистом шкіри від старіння.

Продукти з натуральними складовими завжди кращі

Те, що продукт натуральний, не означає, що він автоматично підходить для вашого типу шкіри. Деякі натуральні інгредієнти, як от ефірні олії можуть викликати алергічні реакції або подразнення.

Важливо уважно обирати продукти та орієнтуватись на індивідуальні потреби шкіри.

Пометайте, краще один раз проконсультуватись з лікарем, ніж потрім її лікувати проблеми зі шкірою.

Як доглядати за шкірою

Якщо ваша шкіра суха, використовуйте зволожуючий крем, який відповідає вашому типу.

Щоразу, коли ви торкаєтеся свого обличчя, ви переносите бруд та мікроби з рук на своє обличчя. Зробіть усе можливе, щоб залишити шкіру в спокої протягом дня.