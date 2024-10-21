"Немає нічого спільного з правдою": косметолог назвала 3 міфи про догляд за шкірою

Догляд за шкірою - поширена тема, навколо якої вже виникло багато міфів. Косметолог назвала найпоширеніші та чому їх потрібно уникати.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно доглядати за шкірою обличчя, щоб уникнути швидкого старіння.
За словами косметолога Дарії Тіщенко, жирна шкіра, як і будь-який інший тип потребує зволоження, адже вона також втрачає вологу. Важливо вибирати легкі некомедогенні засоби, які швидко вбираються.
"Це дуже поширене твердження, яке немає нічого спільного з правдою", - зазначила експерт.
Це один із найпоширеніших шкідливих міфів. Важливо знати, що ультрафіолетові шкідливі промені можуть проникати навіть крізь хмари.
Тому варто використовувати SPF незалежно від погоди. Він є критично важливим захистом шкіри від старіння.
Те, що продукт натуральний, не означає, що він автоматично підходить для вашого типу шкіри. Деякі натуральні інгредієнти, як от ефірні олії можуть викликати алергічні реакції або подразнення.
Важливо уважно обирати продукти та орієнтуватись на індивідуальні потреби шкіри.
Пометайте, краще один раз проконсультуватись з лікарем, ніж потрім її лікувати проблеми зі шкірою.
Якщо ваша шкіра суха, використовуйте зволожуючий крем, який відповідає вашому типу.
Щоразу, коли ви торкаєтеся свого обличчя, ви переносите бруд та мікроби з рук на своє обличчя. Зробіть усе можливе, щоб залишити шкіру в спокої протягом дня.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка лікаря-косметолога Дарії Тіщенко, сайт Mayo clinic та American Academy of Dermatology.