"Нет ничего общего с правдой": косметолог назвала 3 мифа об уходе за кожей

Уход за кожей - распространенная тема, вокруг которой уже возникло много мифов. Косметолог назвала самые распространенные и почему их нужно избегать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей лица во избежание быстрого старения.
По словам косметолога Дарии Тищенко, жирная кожа, как и любой другой тип нуждается в увлажнении, ведь она также теряет влагу. Важно выбирать легкие некомедогенные средства, которые быстро впитываются.
"Это очень распространенное утверждение, которое не имеет ничего общего с правдой", - отметила эксперт.
Это один из самых распространенных вредоносных мифов. Важно знать, что ультрафиолетовые вредные лучи могут проникать даже через облака.
Поэтому следует использовать SPF независимо от погоды. Он является критически важной защитой кожи от старения.
То, что продукт натуральный, не означает, что он автоматически подходит для вашего типа кожи. Некоторые натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла могут вызывать аллергические реакции или раздражение.
Важно выбирать продукты и ориентироваться на индивидуальные потребности кожи.
Помните, лучше один раз проконсультироваться с врачом, чем лечить проблемы с кожей.
Если кожа сухая, используйте увлажняющий крем, который соответствует вашему типу.
Каждый раз, когда вы прикасаетесь к своему лицу, вы переносите грязь и микробы с рук на свое лицо. Сделайте все возможное, чтобы оставить кожу в покое в течение дня.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача-косметолога Дарии Тищенко, сайт Mayo clinic и American Academy of Dermatology.