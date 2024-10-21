RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Нет ничего общего с правдой": косметолог назвала 3 мифа об уходе за кожей

3 мифа о коже, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за кожей - распространенная тема, вокруг которой уже возникло много мифов. Косметолог назвала самые распространенные и почему их нужно избегать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей лица во избежание быстрого старения.

Распространенные мифы

Жирная кожа не нуждается в увлажнении

По словам косметолога Дарии Тищенко, жирная кожа, как и любой другой тип нуждается в увлажнении, ведь она также теряет влагу. Важно выбирать легкие некомедогенные средства, которые быстро впитываются.

"Это очень распространенное утверждение, которое не имеет ничего общего с правдой", - отметила эксперт.

SPF требуется только летом

Это один из самых распространенных вредоносных мифов. Важно знать, что ультрафиолетовые вредные лучи могут проникать даже через облака.

Поэтому следует использовать SPF независимо от погоды. Он является критически важной защитой кожи от старения.

Продукты с натуральными составляющими всегда лучше

То, что продукт натуральный, не означает, что он автоматически подходит для вашего типа кожи. Некоторые натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла могут вызывать аллергические реакции или раздражение.

Важно выбирать продукты и ориентироваться на индивидуальные потребности кожи.

Помните, лучше один раз проконсультироваться с врачом, чем лечить проблемы с кожей.

Как ухаживать за кожей

Если кожа сухая, используйте увлажняющий крем, который соответствует вашему типу.

Каждый раз, когда вы прикасаетесь к своему лицу, вы переносите грязь и микробы с рук на свое лицо. Сделайте все возможное, чтобы оставить кожу в покое в течение дня.

Ранее мы сообщали, как ухаживать за кожей после 50 лет.

Читайте также, почему после бритья темнеет кожа под мышками и как этого избежать.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница врача-косметолога Дарии Тищенко, сайт Mayo clinic и American Academy of Dermatology.

Читайте РБК-Украина в Google News
КосметологияУход за кожейЗдоровье