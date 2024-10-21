"Немає нічого спільного з правдою": косметолог назвала 3 міфи про догляд за шкірою

Догляд за шкірою - поширена тема, навколо якої вже виникло багато міфів. Косметолог назвала найпоширеніші та чому їх потрібно уникати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно доглядати за шкірою обличчя, щоб уникнути швидкого старіння.

Поширені міфи

Жирна шкіра не потребує зволоження

За словами косметолога Дарії Тіщенко, жирна шкіра, як і будь-який інший тип потребує зволоження, адже вона також втрачає вологу. Важливо вибирати легкі некомедогенні засоби, які швидко вбираються.

"Це дуже поширене твердження, яке немає нічого спільного з правдою", - зазначила експерт.

SPF потрібен тільки влітку

Це один із найпоширеніших шкідливих міфів. Важливо знати, що ультрафіолетові шкідливі промені можуть проникати навіть крізь хмари.

Тому варто використовувати SPF незалежно від погоди. Він є критично важливим захистом шкіри від старіння.

Продукти з натуральними складовими завжди кращі

Те, що продукт натуральний, не означає, що він автоматично підходить для вашого типу шкіри. Деякі натуральні інгредієнти, як от ефірні олії можуть викликати алергічні реакції або подразнення.

Важливо уважно обирати продукти та орієнтуватись на індивідуальні потреби шкіри.

Пометайте, краще один раз проконсультуватись з лікарем, ніж потрім її лікувати проблеми зі шкірою.

Як доглядати за шкірою

Гаряча вода та тривалий душ або ванна видаляють жир зі шкіри. Обмежте час прийняття ванни або душу та використовуйте теплу, а не гарячу воду.

Мило може позбавити шкіру жиру. Замість цього вибирайте м’які миючі засоби.

Після вмивання або купання обережно витріть шкіру рушником. Якщо ваша шкіра суха, використовуйте зволожуючий крем, який відповідає вашому типу.

Здорове харчування може допомогти вам виглядати та почуватися якнайкраще. Їжте багато фруктів, овочів, цільного зерна та нежирних білків.

Дієта, багата риб’ячим жиром або харчовими добавками з риб’ячим жиром, з низьким вмістом нездорових жирів і оброблених або рафінованих вуглеводів може сприяти молодшому вигляду шкіри. Вживання великої кількості води допомагає підтримувати шкіру зволоженою.

До того ж неконтрольований стрес може зробити шкіру більш чутливою та спровокувати появу висипу. Тому варто щодня висипатися, скоротити список справ і виділіть час на те, що вам подобається.

Щоразу, коли ви торкаєтеся свого обличчя, ви переносите бруд та мікроби з рук на своє обличчя. Зробіть усе можливе, щоб залишити шкіру в спокої протягом дня.