"Нет ничего общего с правдой": косметолог назвала 3 мифа об уходе за кожей

Уход за кожей - распространенная тема, вокруг которой уже возникло много мифов. Косметолог назвала самые распространенные и почему их нужно избегать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно ухаживать за кожей лица во избежание быстрого старения.

Распространенные мифы

Жирная кожа не нуждается в увлажнении

По словам косметолога Дарии Тищенко, жирная кожа, как и любой другой тип нуждается в увлажнении, ведь она также теряет влагу. Важно выбирать легкие некомедогенные средства, которые быстро впитываются.

"Это очень распространенное утверждение, которое не имеет ничего общего с правдой", - отметила эксперт.

SPF требуется только летом

Это один из самых распространенных вредоносных мифов. Важно знать, что ультрафиолетовые вредные лучи могут проникать даже через облака.

Поэтому следует использовать SPF независимо от погоды. Он является критически важной защитой кожи от старения.

Продукты с натуральными составляющими всегда лучше

То, что продукт натуральный, не означает, что он автоматически подходит для вашего типа кожи. Некоторые натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла могут вызывать аллергические реакции или раздражение.

Важно выбирать продукты и ориентироваться на индивидуальные потребности кожи.

Помните, лучше один раз проконсультироваться с врачом, чем лечить проблемы с кожей.

Как ухаживать за кожей

Горячая вода и длительный душ или ванна удаляют жир из кожи. Ограничьте время ванны или душа и используйте теплую, а не горячую воду.

Мыло может лишить кожу жира. Вместо этого выбирайте мягкие моющие средства.

После умывания или купания осторожно протрите кожу полотенцем. Если кожа сухая, используйте увлажняющий крем, который соответствует вашему типу.

Здоровое питание может помочь вам выглядеть и чувствовать себя как можно лучше. Ешьте много фруктов, овощей, цельного зерна и нежирных белков.

Диета, богатая рыбьим жиром или пищевыми добавками с рыбьим жиром, с низким содержанием нездоровых жиров и обработанных или рафинированных углеводов может способствовать более молодому виду кожи. Употребление большого количества воды помогает поддерживать кожу увлажненной.

К тому же, неконтролируемый стресс может сделать кожу более чувствительной и спровоцировать появление сыпи. Поэтому следует ежедневно высыпаться, сократить список дел и выделите время на то, что вам нравится.

Каждый раз, когда вы прикасаетесь к своему лицу, вы переносите грязь и микробы с рук на свое лицо. Сделайте все возможное, чтобы оставить кожу в покое в течение дня.