Немає нічого обов'язкового! Дієтолог спростувала головний міф про необхідність сніданків

Одним із найголовніших стереотипів у лікарів та дієтологів є заява, що людині необхідно вранці снідати. Багато хто з нас чув, як сніданок не можна пропускати, мовляв, почнуться проблеми зі здоров'ям, не працюватиме голова. Це не так.
Нутриціолог Оксана Скиталінська розвінчала цей основний міф про необхідність споживання їжі вранці.
Дієтолог нагадала, що метаболізм (обмін речовин) - це система різних біохімічних перетворень, в результаті яких харчові речовини потрапляють в організм, засвоюються та перетворюються всередині клітин, а продукти обміну виводяться у зовнішнє середовище.
Обмін речовин – необхідна умова для існування живих організмів. І на цей процес впливають різні фактори, і це далеко не сніданок, уточнила експерт.
"Тобто, вживаючи або не вживаючи сніданок, ми не можемо якось кардинально змінити наш обмін речовин, це було б надто банально для такої складно організованої системи, що пройшла горнило еволюції, як наш організм", - повідомила фахівець із харчування.
Скиталінська розповіла, що за обмін речовин відповідають наші гени, мікробіоми, гормони, склад їжі, вплив стресу та багато інших факторів.
Усі люди по-різному реагують на однакові продукти. Тому і рекомендації щодо харчування не можуть бути для всіх однаковими!
У всіх людей абсолютно різні уявлення про сніданок. Для когось це тости з сиром та беконом, а для когось просто філіжанка кави.
По суті, пропуск сніданку нічого поганого вам не обіцяє, а принесе лише користь. Експерт нагадує, що при пропуску сніданку ми продовжимо інтервал, протягом якого ми не їмо, що дозволить знизити рівень інсуліну. Також ми оздоровимо свій мікробіом. У бактерій нашого кишечника, як і у всього живого, є свій добовий ритм.
Після 4-6 годин без їжі деякі види мікробів починають розмножуватися і харчуватися шаром слизу, який покриває слизову оболонку кишечника, в результаті чого видаляються і токсини, кишковий бар'єр стає більш чутливим для поживних речовин і більш здоровим.
Те саме стосується і нормалізації АТ, "поганого" холестерину, глікованого гемоглобіну.
Приклад прийому їжі від Скиталінської (фото: facebook.com/O.Skytalinska)
Ви можете їсти вранці, якщо ви цього хочете, а можете і пропустити цей прийом їжі. Велике значення має, що саме ви будете їсти.
Ось рекомендації Оксани Скиталінської:
Раніше Оксана Скиталінська розповіла, що їсти жінкам для краси шкіри.