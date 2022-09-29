Нет ничего обязательного! Диетолог опровергла главный миф о необходимости завтраков

Нет ничего обязательного в питании для всех

Диетолог напомнила, что метаболизм (обмен веществ) - это система различных биохимических превращений, в результате которых пищевые вещества попадают в организм, усваиваются и превращаются внутри клеток, а продукты обмена выводятся во внешнюю среду.

Обмен веществ – необходимое условие существования живых организмов. И на этот процесс влияют разные факторы и это далеко не завтрак, уточнила эксперт.

"То есть, употребляя или не употребляя завтрак, мы не можем как-то кардинально изменить наш обмен веществ, это было бы слишком банально для такой сложно организованной системы, прошедшей горнило эволюции, как наш организм", - сообщила специалист по питанию.

Скиталинская рассказала, что за обмен веществ отвечают наши гены, микробиомы, гормоны, состав пищи, влияние стресса и многие другие факторы.

Все люди по-разному реагируют на одинаковые продукты. Поэтому и рекомендации по питанию не могут быть для всех одинаковыми!

У всех людей абсолютно разные понятия про завтрак. Для кого-то это тосты с сыром и беконом, а для кого-то просто чашечка кофе.

Что будет, если пропустить завтрак

По сути, пропуск завтрака ничего плохого вам не сулит, а принесет только пользу. Эксперт напоминает, что при пропуске завтрака, мы продлим интервал, в течение которого мы не едим, что позволит снизить уровень инсулина. Также мы оздоровим свой микробиом. У бактерий нашего кишечного тракта, как и у всего живого, есть собственный суточный ритм.

После 4–6 часов без еды некоторые виды микробов начинают размножаться и питаться слоем слизи, который покрывает слизистую оболочку кишечника, в результате чего, удаляются и токсины, кишечный барьер становится более проницаемым для питательных веществ и более здоровым.

То же касается и нормализации АД, "плохого" холестерина, гликированного гемоглобина.

Пример приема пищи от Скиталинской (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Когда и что нужно есть?

Вы можете есть утром, если вы этого хотите, а можете и пропустить этот прием пищи. Большое значение имеет, что именно вы будете есть.

Вот рекомендации Оксаны Скиталинской: