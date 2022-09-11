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Чем нельзя очищать чайник от накипи, чтобы не испортить его: запомните эти способы

Чем запрещено очищать чайник от накипи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все знают, что чайник и другую посуду нужно регулярно чистить от накипи. Из-за частого использования чайника образуется накипь, которая вредит здоровью человека и быстро изнашивает бытовую технику.

Чем можно и чем категорически запрещено чистить чайник от накипи - читайте ниже.

Известковый налет, который часто появляется на внутренних стенках чайника, это не что иное, как смесь из кальция и магния. Они остаются после выкипания жесткой воды. Если забывать чистить чайник и продолжать им пользоваться, напитки будут странными на вкус.

Так, для решения этой проблемы в народе начали использовать газированные напитки.

Подобный необычный способ разрешается использовать для всех чайников, за исключением тех, что работают от сети.

Предполагается, что, если взять "Coca-cola" или "Fanta" и наполнить емкость, а после довести жидкость до кипения, от накипи не останется и следа.

Однако в применении подобного средства есть и обратная сторона, которая часто остается без внимания. В частности, в составе подобных напитков присутствуют красители, которые могут навсегда изменить цвет вашего любимого чайника

Как очистить чайник от накипи

Для такого способа нужно взять три стакана воды и три стакана уксуса. Все тщательно нужно перемешать и дать смеси постоять 10-30 минут. Полученный раствор залейте в чайник и прокипятите.

Отметим, что уксус можно заменить половинкой лимона. Лимонная кислота также подействует быстро и эффективно. После того, как вода с лимоном закипит, протрите насухо стенки чайника и смело пользуйтесь им дальше.

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