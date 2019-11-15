Как нельзя лечить кашель: Комаровский дал важные советы

Доктор Комаровский рассказал родителям, как ни в коем случае нельзя лечить кашель у ребенка. Ценные советы известный украинский педиатр опубликовал на своей страничке в Instagram. В простудный сезон вам очень пригодятся знания о лечении ребенка без риска затянуть болезнь и получить осложнения.

Советы доктора Комаровского:

Абсолютное большинство рекламируемых лекарств "от кашля" — это отхаркивающие средства и/или т. н. муколитики: препараты, увеличивающие объем мокроты (мокрота — образующаяся в легких слизь) и делающие ее более жидкой, текучей (что теоретически облегчает ее откашливание).

Абсолютное большинство случаев, когда у вас сопли, кашель и повышение температуры, — это болезнь верхних дыхательных путей: ринит, фарингит, ларингит. Отхаркивающие средства увеличивают количество мокроты!!! Зачем вам увеличивать количество слизи в легких, когда у вас насморк или болит горло? Зачем? Потому что сказали по телевизору?

Отхаркивающие средства иногда (довольно редко) нужны при некоторых заболеваниях нижних дыхательных путей — бронхитах, воспаления легких. Бронхиты и воспаления легких лечат врачи, а не люди, насмотревшиеся телевизора.

Отхаркивающие средства не уменьшают, а усиливают кашель, активизируя отхождение мокроты. Но при дефиците жидкости в организме и/или при сухости воздуха в помещении отхаркивающие средства не могут проявить свое действие: кашель усиливают, но облегчения не приносят!!!

Доктор Комаровский рассказал, как нельзя лечить кашель (фото из открытых источников)

Способы облегчения кашля: