Як не можна лікувати кашель: Комаровський дав важливі поради

Доктор Комаровський розповів батькам, як в жодному разі не можна лікувати кашель у дитини. Цінні поради відомий український педіатр опублікував на своїй сторінці в Instagram. У простудний сезон вам дуже знадобляться знання про лікування дитини без ризику затягнути хворобу та отримати ускладнення.

Поради доктора Комаровського:

Абсолютна більшість рекламованих ліків "від кашлю" — це відхаркувальні засоби та/або т. зв. муколітики: препарати, що збільшують об'єм мокротиння (мокрота — слиз, що утворюється в легенях) і роблять її більш рідкою, текучою (що теоретично полегшує відкашлювання).

Абсолютна більшість випадків, коли у вас соплі, кашель і підвищення температури — це хвороба верхніх дихальних шляхів: риніт, фарингіт, ларингіт. Відхаркувальні засоби збільшують кількість мокротиння!!! Навіщо вам збільшувати кількість слизу в легенях, коли у вас нежить або болить горло? Навіщо? Тому що сказали по телевізору?

Відхаркувальні засоби іноді (досить рідко) потрібні при деяких захворюваннях нижніх дихальних шляхів — бронхіти, запалення легенів. Бронхіти і запалення легенів лікують лікарі, а не люди, надивившись телевізора.

Відхаркувальні засоби не зменшують, а посилюють кашель, активізуючи відходження мокротиння. Але при дефіциті рідини в організмі і/або при сухості повітря у приміщенні відхаркувальні засоби не можуть проявити свою дію: кашель підсилюють, але полегшення не приносять!!!

Доктор Комаровський розповів, як не можна лікувати кашель (фото з відкритих джерел)

Способи полегшення кашлю: