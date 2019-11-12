Срочно в больницу: Комаровский рассказал, когда нельзя лечиться дома

Евгений Комаровский дал ряд полезных советов
Доктор Комаровский рассказал о случаях, когда ребенку нужно обязательное лечение в медицинском учреждении. Педиатр на своей Instagram-странице перечислил ситуации, когда лечить ребенка дома неэффективно, а порой даже опасно.
Так, многие родители часто сталкиваются с выбором, который предлагают им прибывшие медики "скорой". Забирать в больницу или же пролечить дома с наблюдением у семейного врача. Маме или папе дают на подпись "отказ от госпитализации", и далее ответственность за здоровье ребенка исключительно на родителях. Но есть случаи, когда в больницу поехать все же необходимо.
Совсем не обязательно: Комаровский разрушил очередной миф о грудном кормлении
Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)
Маленький ребенок не может сам вовремя выпить лекарство, поесть, переодеться или измерить температуру. А дома нет того, кто обеспечит нужный уход и правильное лечение.
Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)
Детский сад становится опасным: Комаровский указал на важный нюанс
Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)
В данном случае имеются ввиду коклюш, дифтерия, ангина, грипп. Если семья живет в частном доме, то госпитализацию еще можно оспорить. Но если речь идет об общежитии, детском лагере, многодетной семье, то госпитализация не обговаривается.
Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)