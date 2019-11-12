Срочно в больницу: Комаровский рассказал, когда нельзя лечиться дома

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский дал ряд полезных советов

Доктор Комаровский рассказал о случаях, когда ребенку нужно обязательное лечение в медицинском учреждении. Педиатр на своей Instagram-странице перечислил ситуации, когда лечить ребенка дома неэффективно, а порой даже опасно.

Так, многие родители часто сталкиваются с выбором, который предлагают им прибывшие медики "скорой". Забирать в больницу или же пролечить дома с наблюдением у семейного врача. Маме или папе дают на подпись "отказ от госпитализации", и далее ответственность за здоровье ребенка исключительно на родителях. Но есть случаи, когда в больницу поехать все же необходимо.

Процедуры нельзя выполнить дома

нужны инъекции, капельницы, показано введение серьезных препаратов (сыворотки, гормоны),

восполнить серьезную потерю жидкости можно только в условиях стационара,

нужно дышать кислородом, промывать желудок, убирать слизь электроотсосом,

хирургическое вмешательство,

диагноз до конца не ясен, а в поликлинике нет нужных специалистов.

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Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Дома нет человека, который полноценно может ухаживать за ребенком

Маленький ребенок не может сам вовремя выпить лекарство, поесть, переодеться или измерить температуру. А дома нет того, кто обеспечит нужный уход и правильное лечение.

Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Течение болезни может ухудшиться в любую минуту

коклюш у ребенка первого года жизни во время кашля может вызвать остановку дыхания,

круп - возможно удушение, особенно ночью,

обструктивный бронхит - у ребенка может развиться дыхательная недостаточность либо возникнуть бронхоспазм,

назначенное дома лечение не улучшает состояние, либо оно ухудшается,

ранее была сильная реакция на лекарство при домашнем лечении.

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Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Ребенку нужна изоляция, поскольку его болезнь очень заразна

В данном случае имеются ввиду коклюш, дифтерия, ангина, грипп. Если семья живет в частном доме, то госпитализацию еще можно оспорить. Но если речь идет об общежитии, детском лагере, многодетной семье, то госпитализация не обговаривается.

Комаровский рассказал, когда ребенку необходима госпитализация (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)