Что нельзя делать во время ВНО: основные запреты для абитуриента

Основные табу на ВНО

Нельзя общаться во время экзамена с другими участниками тестирования. Абитуриент может быть лишен права на продолжение работы над тестом, если в аудитории где проводится тестирование он мешает другим абитуриентам работать над тестом или общается с другими абитуриентами, или передает им любые предметы или материалы.

Нельзя использовать любые способы связи

Участник ВНО обязан покинуть аудиторию если выяснится, что он имеет при себе средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации или печатные или рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Все личные вещи абитуриент оставляет в специально отведенном для этого месте.

Даже если у абитуриента выключен мобильный телефон - он лишается права сдавать тест.

Опоздание

Допуск в пункт тестирования начинается за 45 минут и прекращается за 10 минут до начала внешнего независимого оценивания. Любое опоздание сделает невозможным прохождение теста, поэтому рекомендуется заранее посетить пункт тестирования и проверить маршруты проезда к нему. На пункт тестирования желательно появиться за 45 минут до начала теста.

Решение о прекращении работы над тестом.

Решение о прекращении работы абитуриента над тестом принимается коллегиально уполномоченным лицом, ответственным за пункт тестирования и старшим инструктором соответствующей аудитории (если нарушение произошло за пределами аудитории - очередным).

Отметим, что в 2021 году в программу проведения внешнего независимого оценивания включены 12 тестовых предметам: украинский язык, украинский язык и литература, математика, история Украины, биология, география, физика, химия, а также английский, немецкий, французский и испанский языки.

На каждый тест предполагается определенное количество времени.

Скриншот (osvita.ua)