Чего нельзя делать, чтобы не навредить ВСУ: будьте внимательны!

Путин заявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс. Поэтому украинцев в очередной раз призывают не снимать передвижение военной техники ВСУ.
Что запрещено делать - читайте в материале ниже.
В частности, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook сообщил, что в Луцке полицейские задержали помощника российских оккупантов, который снимал на телефон передвижение украинской военной техники.
Сейчас министр передал эту информацию СБУ для дальнейших следственных действий.
Запомните, если вы видите как кто-то снимает передвижение украинской военной техники - звоните 102 или если вы физически сильный человек, примите меры к задержанию подсобника оккупантов на месте.
Кроме того, если вы видите на дороге нарисованный зеленой краской крест - то его нужно немедленно затереть. Эти отметки для высадки русского десанта.
Кресты на асфальте для высадки российского десанта
Также важно внимательно относиться к информации, ведь враг пытается сломать украинский дух фейками.
Нельзя распространять информацию сомнительных Telegram-каналов, российских СМИ и неизвестные видео от анонимов. Все потому, что это атака со стороны России и стоит быть бдительными.
Кроме того, средствам массовой информации не стоит распространять информацию о повреждении объектов военной и гражданской инфраструктуры сектора обороны.
Это для того, чтобы агрессор не понимал уровня повреждения объектов.
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