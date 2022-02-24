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Чого не можна робити, щоб не нашкодити ЗСУ: будьте уважні!

Автор: Тетяна Самарук

Путін заявив, що починає спецоперацію в Україні й вводить російські війська на Донбас. Тому українців вкотре закликають не знімати пересування військової техніки ЗСУ.

Що заборонено робити - читайте в матеріалі нижче.

Зокрема, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook повідомив, що у Луцьку поліцейські затримали помічника російських окупантів, який знімав на телефон пересування української військової техніки.

Наразі міністр передав цю інформацію СБУ для подальших слідчих дій.

Що не можна робити

Запам'ятайте, якщо ви бачите як хтось знімає пересування української військової техніки - дзвоніть 102 або якщо ви фізично сильна людина, вживіть заходів щодо затримання підсобника окупантів на місці.

Заборонено знімати пересування військової техніки ЗСУ (facebook.com/GeneralStaff)

Окрім того, якщо ви бачите на дорозі намальований зеленою фарбою хрест - то його потрібно негайно затерти. Ці позначки для висадки російського десанту.

Хрести на асфальті для висадки російського десанту

Поліція показала, як виглядають знаки для інформування російських військ (facebook.com/pol.kyivregion)

Також важливо уважно ставитись до інформації, адже ворог намагається зламати український дух фейками.

Не можна поширювати інформацію сумнівних Telegram-каналів, російських ЗМІ та невідомі відео від анонімів. Все тому, що це атака з боку Росії й варто бути пильними.

Окрім того, засобам масової інформації не варто поширювати інформацію про пошкодження об'єктів воєнної та цивільної інфраструктури сектору оборони.

Це для того, щоб агресор не розумів рівня пошкодження об'єктів.

Раніше ми повідомляли, як українцям захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна.

Також ми повідомляли, як підготувати будинок і діяти при обстрілі.

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