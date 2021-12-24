Что нельзя делать на католическое Рождество, чтобы не навлечь беду в новом году

Нужно отметить, что к Рождеству католики относятся очень серьезно, и в Европе этот праздник любят больше, чем Новый год, а также соответственно и отмечают с размахом.

Так, христиане западного обряда - прихожане католической, лютеранской, англиканской церквей и части протестантских конфессий - весьма ревностно следят за выполнением всех норм, и передают правила поведения в предрождественские дни из поколения в поколение, стараясь ничего не менять.

Католическое Рождество отмечают 25 декабря (фото: pixabay.com)

Празднуют Рождество католики в течение восьми дней - до 1 января, но также есть и период предпразднества, который длится пять дней (с 20 по 24 декабря).

Рождественскую елку в домах начинают ставить еще в начале декабря. Также интерьер украшают скульптурными композициями с яслями.

Еще среди украшений популярны рождественские адвент-венки из омелы, еловых ветвей, мишуры и чулочки - в них дети затем находят подарки от Санта-Клауса.

Дом украшают декоративными носками - для подарков (фото: pixabay.com/suju)

Как правило, накануне Рождества, когда 24 декабря отмечается Сочельник, верующие посещают храмы для мессы и молитв, чтобы исповедаться и причаститься. После этого вся семья собирается дома за столом, на который ставят 12 постных блюд (по количеству апостолов Христа). Приступать к еде можно лишь с появлением на ночном небе первой звезды.

В сам же праздник 25 декабря в честь появление на свет Сына Божьего уже разрешается есть мясное, и блюда на столе преображаются, трапеза становится богаче и сытнее.

Блюдо из птицы – одно из самых популярных на рождественском столе (фото:freepik.com)

Что нельзя делать в праздник Рождества 25 декабря