Что нельзя делать на католическое Рождество, чтобы не навлечь беду в новом году
Католическое Рождество широко отмечают во многих странах мира традиционно 25 декабря по григорианскому календарю христиане западного обряда. В украинских календарях дата стала выходных днем с 2017-го, тогда же праздник получил статут государственного. Обычаи в этот день - один из главнейших религиозных праздников - схожи с православными, и тоже имеют свои правила и строгие запреты.
Что не принято делать в праздник католического Рождества, какие особенности и с чем они связаны - читайте в материале ниже.
Нужно отметить, что к Рождеству католики относятся очень серьезно, и в Европе этот праздник любят больше, чем Новый год, а также соответственно и отмечают с размахом.
Так, христиане западного обряда - прихожане католической, лютеранской, англиканской церквей и части протестантских конфессий - весьма ревностно следят за выполнением всех норм, и передают правила поведения в предрождественские дни из поколения в поколение, стараясь ничего не менять.
Католическое Рождество отмечают 25 декабря (фото: pixabay.com)
Празднуют Рождество католики в течение восьми дней - до 1 января, но также есть и период предпразднества, который длится пять дней (с 20 по 24 декабря).
Рождественскую елку в домах начинают ставить еще в начале декабря. Также интерьер украшают скульптурными композициями с яслями.
Еще среди украшений популярны рождественские адвент-венки из омелы, еловых ветвей, мишуры и чулочки - в них дети затем находят подарки от Санта-Клауса.
Дом украшают декоративными носками - для подарков (фото: pixabay.com/suju)
Как правило, накануне Рождества, когда 24 декабря отмечается Сочельник, верующие посещают храмы для мессы и молитв, чтобы исповедаться и причаститься. После этого вся семья собирается дома за столом, на который ставят 12 постных блюд (по количеству апостолов Христа). Приступать к еде можно лишь с появлением на ночном небе первой звезды.
В сам же праздник 25 декабря в честь появление на свет Сына Божьего уже разрешается есть мясное, и блюда на столе преображаются, трапеза становится богаче и сытнее.
Блюдо из птицы – одно из самых популярных на рождественском столе (фото:freepik.com)
Что нельзя делать в праздник Рождества 25 декабря
- Как уже говорилось - перед 25 декабря верующие соблюдают строгий пост, и ничего мясного принимать в пищу нельзя. В канун праздника разрешается есть сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна - сочиво.
- Считается важным, чтобы каждый попробовал все блюда - в противном случае, как верят, можно навлечь на себя несчастья в новом году.
- Так как Рождество считается не только светлым религиозным праздником, но и семейным, в этот период строго запрещаются ссоры и ругань между близкими и родными. Это считается грехом и может привести к длительному конфликту между членами семьи.
- Также нельзя забывать об особенности при праздничной трапезе накрывать на одну персону больше, чем количество присутствующих за столом. Это символизирует связь с предками и умершим родственником, а еще показывает, что в доме всегда готовы встретить гостя и щедро сытно накормить. Считается, что если же такого пустого прибора не будет - можно лишиться достатка.
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