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Що не можна робити на католицьке Різдво, щоб не накликати біду в новому році

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П'ятниця 24 грудня 2021 21:35
Що не можна робити на католицьке Різдво, щоб не накликати біду в новому році Фото: які на католицьке Різдво існують заборони та звичаї (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Католицьке Різдво широко відзначають у багатьох країнах світу традиційно 25 грудня за григоріанським календарем християни західного обряду. В українських календарях дата стала вихідним днем з 2017-го, тоді ж свято отримало статут державного. Звичаї в цей день - одне з найголовніших релігійних свят - схожі з православними, і теж мають свої правила і суворі заборони.

Що не заведено робити у свято католицького Різдва, які особливості та з чим вони пов'язані - читайте в матеріалі нижче.

Потрібно зауважити, що до Різдва католики ставляться дуже серйозно, і в Європі це свято люблять більше, ніж Новий рік, а також відповідно і відзначають з розмахом.

Так, християни західного обряду - парафіяни католицької, лютеранської, англіканської церков і частини протестантських конфесій - вельми ревно стежать за виконанням всіх норм, і передають правила поведінки в передріздвяні дні з покоління в покоління, намагаючись нічого не змінювати.

Що не можна робити на католицьке Різдво, щоб не накликати біду в новому році

Католицьке Різдво відзначають 25 грудня (фото: pixabay.com)

Святкують Різдво католики протягом восьми днів - до 1 січня, але також є і період передсвяткування, який триває п'ять днів (з 20 по 24 грудня).

Різдвяну ялинку в будинках починають ставити ще на початку грудня. Також інтер'єр прикрашають скульптурними композиціями з яслами.

Ще серед прикрас популярні різдвяні адвент - вінки з омели, ялинових гілок, мішури і панчохи - в них діти потім знаходять подарунки від Санта-Клауса.

Що не можна робити на католицьке Різдво, щоб не накликати біду в новому році

Оселю прикрашають декоративними носками - для подарунків (фото: pixabay.com/suju)

Як правило, напередодні Різдва, коли 24 грудня відзначається Святвечір, віряни відвідують храми для меси і молитов, щоб сповідатися і причаститися. Після цього вся сім'я збирається вдома за столом, на який ставлять 12 пісних страв (за кількістю апостолів Христа). Приступати до їжі можна лише з появою на нічному небі першої зірки.

У саме ж свято 25 грудня на честь поява на світ Сина Божого вже дозволяється їсти м'ясне, і страви на столі "трансформуються", трапеза стає багатшою і ситнішою.

Що не можна робити на католицьке Різдво, щоб не накликати біду в новому році

Блюдо з птиці - одне з найпопулярніших на різдвяному столі (фото: freepik.com)

Що не можна робити в свято Різдва 25 грудня

  • Як вже говорилося - перед 25 грудня віряни дотримуються суворого посту, і нічого м'ясного приймати в їжу не можна. Напередодні свята дозволяється їсти зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна - сочиво.
  • Вважається важливим, щоб кожен спробував всі страви - в іншому випадку, як вірять, можна накликати на себе нещастя в новому році.
  • Оскільки Різдво вважається не тільки світлим релігійним святом, а й сімейним, в цей період строго забороняються сварки та лайка між близькими і рідними. Це вважають за гріх та може призвести до тривалого конфлікту між членами родини.
  • Також не можна забувати про особливості при святковій трапезі накривати на одну персону більше, ніж кількість присутніх за столом. Це символізує зв'язок з предками і померлим родичем, а ще показує, що в будинку завжди готові зустріти гостя і щедро ситно нагодувати. Вважається, що якщо ж такого порожнього приладу не буде - можна втратити достаток.

Раніше ми розповідали, які три основні страви потрібно подати на католицьке Різдво, та публікували рецепти.

А також писали, як прикрасити будинок до Різдва, щоб створити дійсно затишну святкову атмосферу.

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