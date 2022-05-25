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Что нельзя делать с авто перед продажей: это поможет дорого оценить транспорт

Что нельзя делать с авто перед продажей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Со временем автомобиль перестает водителя устраивать, поэтому он пытается его продать, и подороже. Однако, многие автомобилисты не знают, что нельзя делать перед продажей авто.

Что поможет продать автомобиль - читайте ниже.

Продажа автомобиля - такое же искусство, как и покупка. Но некоторые автомобилисты не знают этого и по итогу получают за свою машину денег куда меньше, чем ожидали. Всему виной их бездействие и нежелание немного вложить, чтобы в конечном итоге получить больше.

Что не стоит делать перед продажей авто

Важно не жадничать и лениться в надежде на то, что и так заберут. Так, машину заберут, но придется солидно подвинуться в цене.

В частности, нужно не везти к потенциальному покупателю машину, кузов которой не в лучшем состоянии. Его нужно привести в порядок.

Также не нужно оставлять на виду мелкие сколы. Их желательно подкрасить, тогда они не будут бросаться в глаза. И даже если потенциальный покупатель заметит этот мелкий ремонт, то это лишь плюс в вашу копилку, как бережного хозяина.

Кроме того, если где-то погасла лампочка или плохой контакт, то нужно ее заменить или улучшить тот самый контакт, прибегнув к чистке контактной группы. Нужно помнить, что машина должна понравиться покупателю внешне.

Поэтому не стоит оставлять без внимания шины и диски. Их всегда можно продать отдельно тому же потенциальному покупателю вашего автомобиля.

Не нужно забывать о чистоте салона и багажного отделения. Даже если там есть проблемные участки в виде царапин и других следов эксплуатации, чистый салон всегда ценится выше.

Не нужно оставлять и старые потертые коврики. Их следует перед продажей обновить. Можно взять не новые, но в хорошем состоянии.

Также перед продажей нужно в обязательном порядке долить все технические жидкости.

Поэтому, если решили избавиться от своего старого автомобиля, то не стоит вкладываться слишком много в его внешний вид и техническое состояние. Достаточно навести косметику, прибраться, устранить мелкие неисправности. Общее удовлетворительное состояние машины не станет поводом для торга. А если потенциальный покупатель все же будет просить скидку, то у вас будут причины отказать ему в этой просьбе.

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