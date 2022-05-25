Что нельзя делать с авто перед продажей: это поможет дорого оценить транспорт

Со временем автомобиль перестает водителя устраивать, поэтому он пытается его продать, и подороже. Однако, многие автомобилисты не знают, что нельзя делать перед продажей авто.
Что поможет продать автомобиль - читайте ниже.
Продажа автомобиля - такое же искусство, как и покупка. Но некоторые автомобилисты не знают этого и по итогу получают за свою машину денег куда меньше, чем ожидали. Всему виной их бездействие и нежелание немного вложить, чтобы в конечном итоге получить больше.
Важно не жадничать и лениться в надежде на то, что и так заберут. Так, машину заберут, но придется солидно подвинуться в цене.
В частности, нужно не везти к потенциальному покупателю машину, кузов которой не в лучшем состоянии. Его нужно привести в порядок.
Также не нужно оставлять на виду мелкие сколы. Их желательно подкрасить, тогда они не будут бросаться в глаза. И даже если потенциальный покупатель заметит этот мелкий ремонт, то это лишь плюс в вашу копилку, как бережного хозяина.
Кроме того, если где-то погасла лампочка или плохой контакт, то нужно ее заменить или улучшить тот самый контакт, прибегнув к чистке контактной группы. Нужно помнить, что машина должна понравиться покупателю внешне.
Поэтому не стоит оставлять без внимания шины и диски. Их всегда можно продать отдельно тому же потенциальному покупателю вашего автомобиля.
Не нужно забывать о чистоте салона и багажного отделения. Даже если там есть проблемные участки в виде царапин и других следов эксплуатации, чистый салон всегда ценится выше.
Не нужно оставлять и старые потертые коврики. Их следует перед продажей обновить. Можно взять не новые, но в хорошем состоянии.
Также перед продажей нужно в обязательном порядке долить все технические жидкости.
Поэтому, если решили избавиться от своего старого автомобиля, то не стоит вкладываться слишком много в его внешний вид и техническое состояние. Достаточно навести косметику, прибраться, устранить мелкие неисправности. Общее удовлетворительное состояние машины не станет поводом для торга. А если потенциальный покупатель все же будет просить скидку, то у вас будут причины отказать ему в этой просьбе.
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