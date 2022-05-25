Що не можна робити з авто перед продажем: це допоможе дорого оцінити транспорт

Продаж автомобіля - таке ж мистецтво, як і покупка. Але деякі автомобілісти не знають цього і за підсумком отримують за свою машину грошей куди менше, ніж очікували. Всьому виною їх бездіяльність, і небажання трохи вкласти, щоб в кінцевому підсумку отримати більше.

Що не варто робити перед продажем авто

Важливо не скупитися і лінуватися в надії на те, що і так заберуть. Так, машину заберуть, але доведеться солідно посунутися в ціні.

Зокрема, потрібно не везти до потенційного покупця машину, кузов якої не в кращому стані. Його потрібно привести в порядок.

Також не потрібно залишати на увазі дрібні відколи. Їх бажано підфарбувати, тоді вони не будуть впадати в очі. І навіть якщо потенційний покупець помітить цей дрібний ремонт, то це лише плюс в вашу скарбничку, як дбайливого господаря.

Окрім того, якщо десь згасла лампочка або поганий контакт, то потрібно її замінити, або поліпшити той самий контакт, вдавшись до чищення контактної групи. Потрібно пам'ятати, що машина повинна сподобатися покупцеві зовні.

Тому не варто залишати без уваги шини і диски. Їх завжди можна продати окремо тому ж потенційному покупцеві вашого автомобіля.

Не потрібно забувати про чистоту салону і багажного відділення. Навіть якщо там є проблемні ділянки у вигляді подряпин і інших слідів експлуатації, чистий салон завжди цінується вище.

Не потрібно залишати і старі потерті килимки. Їх слід перед продажем оновити. Можна взяти не нові, але в хорошому стані.

Також перед продажем потрібно в обов'язковому порядку долити всі технічні рідини.

Тому, якщо вирішили позбутися свого старого автомобіля, то не варто вкладатися забагато в його зовнішній вигляд і технічний стан. Досить навести косметику, прибратися, усунути дрібні несправності. Загальний задовільний стан машини не стане приводом для торгу. А якщо потенційний покупець все ж буде просити знижку, то у вас будуть причини відмовити йому у цьому проханні.