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Некоторым украинцам откажут в субсидиях: кому не повезет

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Четверг 09 сентября 2021 14:45
Некоторым украинцам откажут в субсидиях: кому не повезет Субсидия в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Субсидия в Украине достанется не каждому, кто подал заявление. Назначение этой льготы зависит от критериев, касающихся материального благосостояния получателя. Самым главным является - площадь жилья.

Так, на сайте Минсоцполитики напомнили, кому субсидия не положена из-за большой площади недвижимости.

Есть определенные нормы жилья, на которые назначается субсидия.

"Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м, и 13,65 - на каждого последующего человека. То есть, на семью из трех человек - около 75 кв. В прошлый отопительный период в Украине было около 450 тыс. домохозяйств, получающих субсидию на сверхурочную площадь", - сказано на сайте.

Постановлением, которое регламентирует назначение жилищных субсидий, определено, что субсидия на сверхурочную площадь распространяется только в одном случае - если в состав домохозяйства входят неработающие нетрудоспособные лица (лица с инвалидностью, пенсионеры, дети).

В таких случаях субсидии на сверхурочную площадь, как и в предыдущие отопительные периоды, будут начислены автоматически на основании информации о составе домохозяйства и о социальном статусе его членов.

Когда вам откажут в субсидии

  • площадь квартиры превышает 130 кв. м,
  • площадь дома более 230 кв. м.

При назначении субсидий не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположены в сельской местности и полученные по наследству.

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости.

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