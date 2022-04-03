Некоторым мужчинам позволили покидать Украину: кто это может сделать

В Украине поменялись правила пересечения границы в военное время. Так, с 1 апреля некоторым категориям мужчин разрешили уезжать заграницу.
Постановлением КМУ №383 от 29.03.2022 и постановлением КМУ №399 от 01.04.2022 были внесены новые изменения.
При введении территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу. То есть лица с любой группой инвалидности могут пересечь границу.
Имеют право сопровождать при пересечении границы лиц с инвалидностью I или II группы один из родителей или оба родителя, на обеспечении которых находится такое лицо с инвалидностью, жена/супруг, совершеннолетние сын/дочь, их жена/супруг (при наличии документов, что подтверждают родственные связи и инвалидность) или другое лицо, осуществляющее постоянный уход (при наличии подтверждающих документов).
Имеют право сопровождать при пересечении границы лицо, признанное судом недееспособным, его опекун (при наличии решения о назначении опекуном над таким недееспособным лицом), а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен — в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи (за наличия документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность).
Сопровождение детей с инвалидностью может осуществляться матерью или родителем, опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями, при наличии подтверждающих документов. Сопровождение детей с инвалидностью также может осуществляться бабушкой, дедушкой, совершеннолетним братом, сестрой, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные н связки.
Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более одного раза со времени введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.
Лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение предусмотренных законодательством видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
Право на пересечение границы также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации на основании статьи 23 Закона о мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором — восьмом части третьей статьи 23 Закона о мобилизации.
Эта норма не предусматривает выезд получателей высшего образования, преподавателей, учителей и других.
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