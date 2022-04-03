Деяким чоловікам дозволили залишати Україну: хто це може зробити

Хто тепер може виїхати закордон

При введенні території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон. Тобто особи з будь-якою групою інвалідності можуть перетнути кордон.

Мають право супроводжувати при перетині кордону осіб з інвалідністю I або II групи один з батьків або обоє батьків, на забезпеченні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружина/чоловік, повнолітні син/дочка, їх дружина/чоловік (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність) або інша особа, яка здійснює постійний догляд (за наявності підтверджуючих документів).

Мають право супроводжувати при перетині кордону особу, визнану судом недієздатною, її опікуна (за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у разі, коли опікуна такій особі не призначено — у супроводі одного з повнолітніх членів сім'ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність).

Супровід дітей з інвалідністю може здійснюватися матір'ю або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, при наявності підтверджуючих документів. Супровід дітей з інвалідністю також може здійснюватися бабусею, дідусем, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх належності до переліку категорій осіб, звільнених від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтверджуючих документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки.

Виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, разом з супроводжуючою особою може здійснюватися не більше одного разу з часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення або скасування.

Особи з інвалідністю I групи та діти з інвалідністю мають першочергове право на проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

Хто ще має право на виїзд

Право на перетин кордону також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону про мобілізацію. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому-восьмому частини третьої статті 23 Закону про мобілізацію.

Ця норма не передбачає виїзд здобувачів вищої освіти, викладачів, вчителів та інших.