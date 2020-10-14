ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У некоторых есть врожденный иммунитет к коронавирусу: Комаровский шокировал заявлением

Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский рассказал, что не все люди могут заразиться COVID-19

Украинский педиатр Евгений Комаровский сообщил, что у некоторых людей есть врожденный иммунитет против коронавируса. А это значит, что они им не заболеют никогда.

Как объяснил доктор, коронавирусом в период пандемии переболеют не все и у некоторых людей может быть стойкая защита от COVID-19. Такое предположение Комаровский высказал в интервью для Дмитрия Гордона.

"К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало", - заявил педиатр.

Он добавил, что не стоит полагаться на концепцию коллективного иммунитета в случае с коронавирусом, так как в данной ситуации она работать не будет.

Самые читаемые новости

Комаровский рассказал, что значительное число людей не заболеет коронавирусом, а очень многие перенесут его легко или вообще бессимптомно. После того как это произойдет, мир выйдет на то, что смертность от коронавируса будет на уровне гриппа.

Комаровский рассказал, что коронавирусом могут заразиться не все

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили об опасности при заражении одновременно COVID-19 и гриппом.

А также рассказывали о том, что медики назвали главные признаки того, что человек уже переболел коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский