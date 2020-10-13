Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: главные признаки

Как понять, что коронавирус у вас уже был (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус можно перенести бессимптомно и даже не понять этого

Коронавирус в некоторых случаях можно спутать с ОРВИ или гриппом, но есть у него специфические признаки. Сейчас многие люди задаются вопросом, а не переболели ли они уже коронавирусом, не зная об этом?

Конечно же, можно сдать ИФА-тест на антитела, но есть и другие признаки, пишет anews.com.

Признаки того, что вы уже перенесли коронавирус

Вспомните, что вы чувствовали во время болезни. К наиболее вероятным признакам медики относят следующие симптомы:

Вы болели очень сильно, то есть перенесли недуг тяжелее, чем при простуде.

У вас была явственная потеря обоняния и/или вкуса.

После болезни у вас время от времени возникает одышка. Это один из самых затяжных последствий COVID-19.

У вас долго был сухой отрывистый кашель (и это точно не аллергия, задымление или другие причины).

После болезни вы чувствовали усталость, слабость (сильнее, дольше, чем обычно).

У вас были (есть) нехарактерные симптомы (учащенный пульс даже если вы спокойны, аритмия, сыпь, и прочее - чего не было раньше).

Медики говорят, что шансы того, что у вас точно был коронавирус, выше, если вы контактировали с зараженным человеком.

Напомним, что в Украине после выходных снова начало возрастать количество людей, что переболели коронавирусом. За последние сутки цифра перевалила за пять тысяч. Всего новых инфицированных на утро 13 октября - 5133 человека.

В связи с этим Максим Степанов сделал заявление, будет ли в Украине тотальный карантин или нет.