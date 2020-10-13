Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: главные признаки

Коронавирус можно перенести бессимптомно и даже не понять этого
Коронавирус в некоторых случаях можно спутать с ОРВИ или гриппом, но есть у него специфические признаки. Сейчас многие люди задаются вопросом, а не переболели ли они уже коронавирусом, не зная об этом?
Конечно же, можно сдать ИФА-тест на антитела, но есть и другие признаки, пишет anews.com.
Вспомните, что вы чувствовали во время болезни. К наиболее вероятным признакам медики относят следующие симптомы:
Медики говорят, что шансы того, что у вас точно был коронавирус, выше, если вы контактировали с зараженным человеком.
Напомним, что в Украине после выходных снова начало возрастать количество людей, что переболели коронавирусом. За последние сутки цифра перевалила за пять тысяч. Всего новых инфицированных на утро 13 октября - 5133 человека.
В связи с этим Максим Степанов сделал заявление, будет ли в Украине тотальный карантин или нет.