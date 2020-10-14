У деяких є вроджений імунітет до коронавірусу: Комаровський шокував заявою

Український педіатр Євген Комаровський повідомив, що у деяких людей є вроджений імунітет проти коронавірусу. А це означає, що вони їм не захворіють ніколи.

Як пояснив доктор, коронавірусом в період пандемії перехворіють не всі й у деяких людей може бути стійкий захист від COVID-19. Таке припущення Комаровський висловив в інтерв'ю для Дмитра Гордона.

"До коронавірусу у досить великої кількості людей, мабуть, є вроджений імунітет. Вони просто не хворіють, і все. Тобто перехворіють не всі, тому що хтось не може цим захворіти за визначенням. У нього така імунна система, що її коронавірус перемогти не може. І таких людей немало", - заявив педіатр.

Він додав, що не варто покладатися на концепцію колективного імунітету у випадку з коронавірусом, оскільки в даній ситуації вона працювати не буде.

Комаровський розповів, що значне число людей не захворіє на коронавірус, а дуже багато перенесуть його легко або взагалі безсимптомно. Після того як це станеться, світ вийде на те, що смертність від коронавірусу буде на рівні грипу.

Комаровський розповів, що коронавірусом можуть заразитися не всі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про небезпеку при зараженні одночасно COVID-19 та грипом.

А також розповідали про те, що медики назвали головні ознаки того, що людина вже перехворіла на коронавірус.