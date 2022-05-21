У некоторых украинцев возникли серьезные проблемы при ввозе "евроблях": что произошло

Из-за таких дефектов, сервисные центры МВД не могут зарегистрировать пригнанные из Европы авто. Вследствие этого, владельцы теряют авто, а саму "евробляху" везут в полицию, чтобы выяснить все детали.

В частности, одна из таких владелиц обратилась в Броварской сервисный центр МВД для первичной регистрации. В Volkswagen Passat 1999 года выпуска эксперты обнаружили, что идентификационные знаки номера кузова не соответствуют требованиям завода-изготовителя для маркировки таких авто.

"Установлено, что номер кузова этого Volkswagen был удален кустарным способом и нанесены другие поддельные номера", - говорится в сообщении.

Украинским водителям рекомендуют быть внимательными при покупке авто за рубежом.

"Призываем: будьте осторожны при покупке авто, а его регистрацию оставьте специалистам - сервисным центрам МВД", - говорится в сообщении.

У украинцев возникли проблемы при ввозе авто (facebook.com/hsc.gov.ua)

Стоит отметить, что менее чем за полтора месяца действия льготной растаможки автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину ввезено 76,5 тысячи подержанных транспортных средств.

В частности, общая сумма налоговых льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен.