В деяких українців виникли серйозні проблеми при ввезенні "євроблях": що сталося

Через такі дефекти, сервісні центри МВС не можуть зареєструвати пригнані з Європи авто. Внаслідок цього, власники втрачають авто, а саму "євробляху" везуть у поліцію, щоб з'ясувати усі деталі.

Зокрема, одна із таких власниць звернулася до Броварського сервісного центру МВС для первинної реєстрації. У Volkswagen Passat 1999 випуску експерти виявили, що ідентифікаційні знаки номера кузова не відповідають вимогам заводу-виробника для маркування таких авто.

"Встановлено, що номер кузова цього Volkswagen був видалений кустарним способом і нанесені інші підроблені номери", - йдеться в повідомленні.

Українським водіям рекомендують бути уважними при купівлі авто за кордоном.

"Закликаємо: будьте обережні при покупці авто, а його реєстрацію залиште спеціалістам - сервісним центрам МВС", - йдеться у повідомленні.

В українців виникли проблеми при ввезенні авто (facebook.com/hsc.gov.ua)

Варто зазначити, що менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів.

Зокрема, загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень.