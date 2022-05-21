У некоторых украинцев возникли серьезные проблемы при ввозе "евроблях": что произошло
В Украине владельцы авто на иностранной регистрации массово жалуются на проблемы с постановкой "євроблях" на учет в Украине. Все из-за того, что у машин фиксируют перебитые и переваренные номера двигателей и кузовов.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Facebook.
Из-за таких дефектов, сервисные центры МВД не могут зарегистрировать пригнанные из Европы авто. Вследствие этого, владельцы теряют авто, а саму "евробляху" везут в полицию, чтобы выяснить все детали.
В частности, одна из таких владелиц обратилась в Броварской сервисный центр МВД для первичной регистрации. В Volkswagen Passat 1999 года выпуска эксперты обнаружили, что идентификационные знаки номера кузова не соответствуют требованиям завода-изготовителя для маркировки таких авто.
"Установлено, что номер кузова этого Volkswagen был удален кустарным способом и нанесены другие поддельные номера", - говорится в сообщении.
Украинским водителям рекомендуют быть внимательными при покупке авто за рубежом.
"Призываем: будьте осторожны при покупке авто, а его регистрацию оставьте специалистам - сервисным центрам МВД", - говорится в сообщении.
У украинцев возникли проблемы при ввозе авто (facebook.com/hsc.gov.ua)
Стоит отметить, что менее чем за полтора месяца действия льготной растаможки автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину ввезено 76,5 тысячи подержанных транспортных средств.
В частности, общая сумма налоговых льгот за таможенные платежи составила 8,5 миллиарда гривен.
Ранее мы сообщали, что Украина ограничила ввоз авто для своих нужд из ЕС. Отныне нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска.
Также мы писали, что в Украине хотят отменить бесплатную растаможку авто.