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В деяких українців виникли серйозні проблеми при ввезенні "євроблях": що сталося

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Субота 21 травня 2022 20:53
В деяких українців виникли серйозні проблеми при ввезенні "євроблях": що сталося Нульове розмитненн в Україні (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні власники авто на іноземній реєстрації масово скаржаться на проблеми із постановкою "євроблях" на облік в Україні. Все через те, що у машин фіксують перебиті та переварені номери двигунів та кузовів.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

Через такі дефекти, сервісні центри МВС не можуть зареєструвати пригнані з Європи авто. Внаслідок цього, власники втрачають авто, а саму "євробляху" везуть у поліцію, щоб з'ясувати усі деталі.

Зокрема, одна із таких власниць звернулася до Броварського сервісного центру МВС для первинної реєстрації. У Volkswagen Passat 1999 випуску експерти виявили, що ідентифікаційні знаки номера кузова не відповідають вимогам заводу-виробника для маркування таких авто.

"Встановлено, що номер кузова цього Volkswagen був видалений кустарним способом і нанесені інші підроблені номери", - йдеться в повідомленні.

Українським водіям рекомендують бути уважними при купівлі авто за кордоном.

"Закликаємо: будьте обережні при покупці авто, а його реєстрацію залиште спеціалістам - сервісним центрам МВС", - йдеться у повідомленні.

В деяких українців виникли серйозні проблеми при ввезенні &quot;євроблях&quot;: що сталосяВ деяких українців виникли серйозні проблеми при ввезенні &quot;євроблях&quot;: що сталосяВ деяких українців виникли серйозні проблеми при ввезенні &quot;євроблях&quot;: що сталосяВ українців виникли проблеми при ввезенні авто (facebook.com/hsc.gov.ua)

Варто зазначити, що менш ніж за півтора місяця дії пільгового розмитнення автомобілів, з 9 квітня по 15 травня, в Україну ввезено 76,5 тисячі старих транспортних засобів.

Зокрема, загальна сума податкових пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень.

Раніше ми повідомляли, що Україна обмежила ввіз авто для своїх потреб із ЄС. Відтепер нульове мито на розмитнення авто для власних потреб працюватиме лише на восьми пунктах пропуску.

Також ми писали, що в Україні хочуть скасувати безкоштовне розмитнення авто.

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Розмитнення євроблях
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