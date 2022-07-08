Некоторые области Украины накроют грозовые дожди с градом, будут шквалы

Погода в Украине в пятницу, 8 июля, будет с осадками в виде грозовых дождей, а также шквалистым ветром в некоторых регионах, также ожидается град местами. Температура воздуха в восточных, южных и некоторых центральных областях будет высокая, при этом на западе страны будет заметно свежее.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и на сайте Meteoprog .

Опасные метеорологические явления - грозы, град и шквалы до 15-20 метров в секунду - ожидаются в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Так, был объявлен I уровень опасности ("желтый").

Осадки пройдут в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской, местами также в Винницкой и Киевской областях.

Погода в центральных регионах 8 июля

В Винницкой области вероятны осадки, но не существенные. Температура воздуха днем ​​около +23... +26 градусов.

В Черкасской области облачно и дождливо. Температура воздуха днем ​​+25... +28 градусов.

В Кировоградской области пасмурно, пройдут осадки. Температура воздуха днем ​​+27... +30 градусов.

В Полтавской области тоже дождь, пасмурно. Температура воздуха днем ​​около +29... +32 градусов.

В Днепропетровской области пасмурно, но сухо. Температура воздуха днем ​​+31... +34 градусов.

Погода в западных регионах 8 июля

Во Львовской области без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​+21... +24 градусов.

В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем около ​​+22... +26 градусов.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно, без дождей. Температура воздуха днем ​​+24... +27 градусов.

Погода на севере Украины 8 июля

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​+23... +26 градусов.

В Житомирской области облачно, но сухо. Температура воздуха днем около ​​+22... +25 градусов.

В Черниговской и Сумской областях пасмурно, пройдут осадки. Температура воздуха днем ​​+24... +28 градусов.

Погода в восточных регионах 8 июля

В Харьковской области пасмурно, но без дождей. Температура воздуха днем ​​+31...+33 градусов.

В Донецкой и Луганской областях облачно, без осадков. Температура воздуха днем ​​+30... +32 градусов.

Погода на юге Украины регионах 8 июля

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, ожидаются осадки. Температура воздуха днем ​​+28... +32 градусов.

В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем ​​+30... +34 градусов.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, будет сухо. Температура воздуха днем около ​​+28... +31 градусов.