ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Некоторые области Украины накроют грозовые дожди с градом, будут шквалы

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 07:34
Некоторые области Украины накроют грозовые дожди с градом, будут шквалы Фото: погода в Украине будет с грозами и шквалами (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в пятницу, 8 июля, будет с осадками в виде грозовых дождей, а также шквалистым ветром в некоторых регионах, также ожидается град местами. Температура воздуха в восточных, южных и некоторых центральных областях будет высокая, при этом на западе страны будет заметно свежее.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и на сайте Meteoprog.

Опасные метеорологические явления - грозы, град и шквалы до 15-20 метров в секунду - ожидаются в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Так, был объявлен I уровень опасности ("желтый").

Осадки пройдут в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской, местами также в Винницкой и Киевской областях.

  • Погода в центральных регионах 8 июля

В Винницкой области вероятны осадки, но не существенные. Температура воздуха днем ​​около +23... +26 градусов.

В Черкасской области облачно и дождливо. Температура воздуха днем ​​+25... +28 градусов.

В Кировоградской области пасмурно, пройдут осадки. Температура воздуха днем ​​+27... +30 градусов.

В Полтавской области тоже дождь, пасмурно. Температура воздуха днем ​​около +29... +32 градусов.

В Днепропетровской области пасмурно, но сухо. Температура воздуха днем ​​+31... +34 градусов.

  • Погода в западных регионах 8 июля

Во Львовской области без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​+21... +24 градусов.

В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем около ​​+22... +26 градусов.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно, без дождей. Температура воздуха днем ​​+24... +27 градусов.

  • Погода на севере Украины 8 июля

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​+23... +26 градусов.

В Житомирской области облачно, но сухо. Температура воздуха днем около ​​+22... +25 градусов.

В Черниговской и Сумской областях пасмурно, пройдут осадки. Температура воздуха днем ​​+24... +28 градусов.

  • Погода в восточных регионах 8 июля

В Харьковской области пасмурно, но без дождей. Температура воздуха днем ​​+31...+33 градусов.

В Донецкой и Луганской областях облачно, без осадков. Температура воздуха днем ​​+30... +32 градусов.

  • Погода на юге Украины регионах 8 июля

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, ожидаются осадки. Температура воздуха днем ​​+28... +32 градусов.

В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без дождей. Температура воздуха днем ​​+30... +34 градусов.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, будет сухо. Температура воздуха днем около ​​+28... +31 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая погода будет в ближайшую неделю.

А также писали про обновленный прогноз синоптиков на весь июль в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь